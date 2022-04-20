20 апреля 2022



После ареста имущества алиментщик выплатил 300 тысяч рублей на содержание сына

Наложение ареста на имущество должника заставило его вспомнить о своем ребенке и оплатить долг по алиментам.

Как сообщает УФССП по Орловской области, мужчина выплачивал алименты не в полном объеме, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере свыше 300 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит недвижимость. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на данное имущество.
Не дожидаясь передачи недвижимости на реализацию, должник погасил всю сумму задолженности.

 

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Опубликовано 20 Апр 2022 в 14:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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