После ареста имущества алиментщик выплатил 300 тысяч рублей на содержание сына

Наложение ареста на имущество должника заставило его вспомнить о своем ребенке и оплатить долг по алиментам.

Как сообщает УФССП по Орловской области, мужчина выплачивал алименты не в полном объеме, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере свыше 300 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит недвижимость. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на данное имущество.

Не дожидаясь передачи недвижимости на реализацию, должник погасил всю сумму задолженности.