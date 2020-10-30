После Хэллоуина на Орловщине запретят ночные празднования

С 2 ноября в Орловской области вводится временный запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов после 23.00. Так решил региональный оперативный штаба по коронавирусу. С со следующей недели в регионе будет временно приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23.00 до 6.00 часов. Временный запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов после 23.00 вводится пока на 2 недели. Дальнейшая судьба запрета будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.