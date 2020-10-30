30 октября 2020



После Хэллоуина на Орловщине запретят ночные празднования

С 2 ноября в Орловской области вводится временный запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов после 23.00. Так решил региональный оперативный штаба по коронавирусу. С со следующей недели в регионе будет временно приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23.00 до 6.00 часов. Временный запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов после 23.00 вводится пока на 2 недели. Дальнейшая судьба запрета будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

 

6 февраля в Орле откроют Год культуры
5 августа орловцы проведут «Ночь в библиотеке»
В Орле откроется выставка “Экология души” (6+)
Опубликовано 30 Окт 2020 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"