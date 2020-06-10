«После карантина нам открывать уже будет нечего…»

№20 (599) от 10 июня 2020 г.

Предпринимателей, работающих в Городском парке Орла, лишают возможности продолжать свою деятельность. Аренда земли для торговых точек существенно повышена, а предприниматели, занимающиеся аттракционами, и вовсе не могут заключать договора аренды из-за отсутствия необходимого правового документа. Подробно о сложившейся ситуации предприниматели рассказали в коллективном письме, которое разослали в местные СМИ.

«Новая цена аренды за несколько квадратных метров земли за размещение торговых объектов за три года доходит до 600 тысяч рублей, — сообщают предприниматели. — В аукционе от 23.03.2020 г. кадастровая стоимость земли завышена в два раза — 10 000 р. за 1 квадратный метр, в сравнении с кадастровой стоимостью земли в Детском парке. Сумма аренды стала неподъемной. На аукцион никто не подал заявку. Как должны предприниматели поднять цены на свои товары, чтобы иметь возможность оплатить такую аренду?

Также из схемы размещения торговых объектов Горпарка убрали все ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЕ дислокации для торговли мороженым и переместили их в отдаленные уголки парка. Почему?

ИП Ададурова является орловским производителем и реализует продукцию через свои торговые точки. ИП Ададурова и ИП Якушев являются обладателями областных грантов на бизнес 2012 и 2013 гг. ИП Шевченко и ИП Панфилов размещают в парке спортивные аттракционы.

1 июня 2020 г. в Горпарке был проведен аукцион на право размещения торговых точек – по продаже мороженого. ИП Ададурова стала единственным участником, но заявка была отклонена в день проведения аукциона из-за несоответствия в дизайн-проекте. Почему нельзя было предупредить раньше? Из-за короновируса заявка была подана впервые дистанционно.

Арендаторы с аттракционами вообще лишены возможности заключить договоры аренды! В связи с этим их обязали демонтировать оборудование. Некоторое оборудование неразборное. Так город может лишиться навсегда гоночного трека для электромобилей и лучного тира.

Все дело в том, что осенью 2019 года в Постановление администрации г. Орла от 21 сентября 2015 года N 4192 по размещению нестационарных объектов было внесено изменение. В итоге полностью отменено приложение 3, регулирующее аренду муниципальной земли для размещения нестационарных развлекательных объектов. В соответствии с ним парк проводил аукцион. Это произошло после проверки прокуратуры, которая выявила в приложении ошибки. Их нужно устранить. Прошло более полугода, изменений нет. Мы написали письмо главе администрации Орла А. Муромскому.

Из официального ответа следует, что в связи с отсутствием нормативно-правового акта предоставить место для размещения временных развлекательных аттракционов на территории парка не представляется возможным.

В итоге предприниматели останутся без бизнеса, бюджет — без арендных средств и налогов, гости парка — без выбора аттракционов и товаров, наши работники — без работы.

Без данного документа и детский парк тоже останется без аттракционов!!!

Чтобы демонтировать и увезти оборудование, нужны деньги. Средства вложены в подготовку к сезону. А новых денег из-за короновируса мы не смогли заработать.

Без поправок в постановление аттракционщики не имеют права получить государственную землю в аренду не только в парке, но и вообще НИГДЕ на территории города.

В нынешней ситуации, конечно, рано говорить об открытии аттракционов и торговых павильонов в парке. Но если не предпринять что-то сейчас, то после карантина нам открывать уже будет нечего…

ИП Якушев Н.В.

ИП Шевченко Л.И.

ИП Ададурова Е.Г.

ИП Панфилов Н.П.

ИН Величко Н.В.

Предприниматели недоумевают, почему в тяжелой экономической ситуации, связанной с пандемией, власти г. Орла не задумываются о снижении барьеров для малого и среднего бизнеса. Почти полгода предприниматели ждут документа, который позволил бы им возобновить работу. По каким-то причинам чиновники никуда не торопятся. Может, все дело в том, что они, в отличие от предпринимателей, не лишены постоянного заработка и возможности кормить своих детей?

P.S. Ранее о ситуации, заложниками которой стали предприниматели, работающие в Городском парке Орла, сообщило издание «Орелтаймс». 6 июня на публикацию отреагировала прокуратура Орловской области.

Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, прокуратура организовала проверку по информации о возможном нарушении прав предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Городском и Детском парках г. Орла.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательства, в том числе, регулирующего вопросы аренды торговых точек на территории парков, правомерности размера арендной платы и другие вопросы, указанные в публикации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.