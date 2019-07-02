2 июля 2019



После обращения к Путину прокуратура внезапно увидела обманутых орловских дольщиков

Прокуратура Орловского района провела проверку по факту нарушения прав участников долевого строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Первый» в д. Образцово. Установлено, что ООО «Компания Стройсервис» заключила 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 202 млн. руб. Однако обязательства по предоставлению гражданам квартир своевременно не исполнены, установленные сроки сдачи объектов строительства нарушены.

По версии следствия, 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере. По факту нарушения прав участников долевого строительства прокурором Орловского района порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление, по результатам рассмотрения которого следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере). Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура Орловского района.

Напомним, ранее один из дольщиков «Первого» микрорайона дозвонился на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о проблеме. Кстати, на «прямой линии» была озвучена и проблема врачей «скорой помощи», о которой они неоднократно сообщали в СМИ с начала года. Но только после «прямой линии» правоохранительные и надзорные органы соизволили обратить внимание на озвученные проблемы.

 

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Опубликовано 02 Июл 2019 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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