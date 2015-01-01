После публикации «Орловской среды» СК проверяет «АИЖК» и «Стройбюро» на предмет мошенничества

СУ СК по Орловской области проводит доследственную проверку по сообщению газеты «Орловская среда» о нарушении прав дольщиков при строительстве жилья.

12 апреля 2017 года газета опубликовала материал, в котором сообщается, что граждане, принимавшие участие в долевом строительстве жилых многоквартирных домов, расположенных на улице Панчука в Орле, второй год не могут дождаться окончания строительства и введения в эксплуатацию данных объектов недвижимости.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организована и проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников АО «АИЖК Орловской области» и ООО «Стройбюро» состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.