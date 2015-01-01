После публикации «Орловской среды» СК проверяет «АИЖК» и «Стройбюро» на предмет мошенничества

СУ СК по Орловской области проводит доследственную проверку по сообщению газеты «Орловская среда» о нарушении прав дольщиков при строительстве жилья.

12 апреля 2017 года газета опубликовала материал, в котором сообщается, что граждане, принимавшие участие в долевом строительстве жилых многоквартирных домов, расположенных на улице Панчука в Орле, второй год не могут дождаться окончания строительства и введения в эксплуатацию данных объектов недвижимости.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организована и проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников АО «АИЖК Орловской области» и ООО «Стройбюро» состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.

 

19 и 20 января в Орле пройдет чемпионат по лыжным гонкам
В Орле молодой человек спас мужчину из воды
С начала года ученики орловской школы искусств им. Кабалевского стали победителями и призерами трех ...
Опубликовано 13 Апр 2017 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 55

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"