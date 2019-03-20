После сюжета на Первом канале СК проводит проверку по факту проживания граждан в аварийном доме

18 марта на одном из федеральных телеканалов транслировался сюжет о проживании граждан в аварийном многоквартирном жилом доме, расположенном в Заводском районе города Орла, что, по мнению жильцов, представляет угрозу их жизни и здоровью.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано производство доследственной проверки.

В ходе проведения проверочных мероприятий следователями будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит организация и проведение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.