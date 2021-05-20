После трагедии в Казани депутаты вспомнили о незащищенности орловских школ и детских садов

После трагических событий с нападением на школу в Казани, ситуацию в орловских школах и детских садах рассмотрели депутаты профильного комитета облсовета. Как рассказал замруководителя облдепартамента образования Владимир Агибалов, сегодня в бюджете на усиление антитеррористической защищенности объектов образования заложено около 50 млн рублей. Для того, чтобы привести образовательные организации в соответствии с новыми требования, например, в части инженерно-технической структуры, а это и системы видеонаблюдения, потребуется 154 млн рублей. Обеспечение физической охраны (присутствие сотрудников ЧОП, Росгвардии и других силовых ведомств) обойдется ещё в 150 миллионов рублей. Что характерно — на текущий момент охрана школ оплачивается из внебюджетных средств, включая родительскую плату.

При этом Агибалов обратил внимание на очень важный аспект: «Если ребёнок с девиантным поведением поставил перед собой какую-либо цель, он её обязательно добьется как бы учреждение защищено не было. Поэтому важно не упустить из вида такой важный фактор — Центры психолого-педагогического медико-социального сопровождения детей. Их в области сегодня 10: один областной и 9 муниципальных. 5 лет назад их было 22! А ведь именно там отслеживают психическое состояние здоровья детей и на ранней стадии выявляют его возможные отклонения».

Вице-спикер Михаил Вдовин поинтересовался, почему из кадрового состава работников школ исчезают сторожа? Вице-спикера в этом вопросе поддержал и депутат Марат Хархардин, который отметил, что видеонаблюдение может зафиксировать постороннего человека, но не протечку труб, например.

По словам Агибалова, образовательные организации должны охраняться круглосуточно, но это потребует либо увеличения платы за охрану, либо установку видеонаблюдения. Однако, пока существует неясность в том, куда выводить сигнал. На данный момент 76 % учебных заведений имеют в своём штате сторожей и порядка 30% используют наёмные услуги. Но это в дневное время. На ночь устанавливается сигнализация, которая блокирует входы в здание и оповещает о проникновения, территория при этом остаётся бесконтрольной. Как добавил председатель комитета Олег Кошелев, оперативность реагирования усложняется тем, что охрана не может зайти в школу без представителя её администрации.

Олег Кошелев поинтересовался, что такое кризисные группы реагирования: как они будут формироваться, кто туда должен войти и на основании чего будут работать и финансироваться? Владимир Агибалов пояснил, что такие группы создаются по поручению Министерства Просвещения РФ. В группу входят представитель администрации школа иди детского сада, представители силовых структур, а также педагог-психолог. Последний, кстати, есть далеко не во всех образовательных организациях, так как это работа без возможности дополнительной нагрузки, а, следовательно, минимальная заработная плата.

Как отметили в пресс-службе облсовета, Олег Кошелев также поднял вопрос об охране детских садов, так как там речи о ЧОПах вообще не идёт. Рассчитывать можно только на бабушку-сторожа из числа сотрудников дошкольного учреждения. Владимир Агибалов пообещал все поднятые вопросы, оставшиеся без ответа или требующие особого внимания, вынести на рассмотрение на ближайшее совещание антитеррористической комиссии. Самое главное, что в сложившейся ситуации подготовиться по всем новым требования антитеррористической защищенности к 1 сентября область уже не успевает.