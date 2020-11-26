После вмешательства ОНФ в Орле оборудовали тротуар по дороге к школе № 27

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Орловской области в администрацию города Орла на пути следования детей в школу № 27 оборудовали тротуарную дорожку.

Ранее на участке от улицы Фомина до улицы Набережная Дубровинского пешеходная зона отсутствовала. Дети ходили в школу по проезжей части.

«О необходимости обустройства тротуарной дорожки на данном участке мы говорили администрации Орла еще летом 2019 года. Но только спустя больше чем год тротуарную дорожку здесь оборудовали. Она здесь очень нужна, так как зимой, весной и осенью пройти по обочине было нельзя, поэтому дети в школу ходили по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

Обращение от родителей учеников школы № 27 поступило в региональное отделение ОНФ в начале лета 2019 г. Тогда же общественники обратились в администрацию Орла с просьбой обезопасить детей. Однако лишь через год после того, как ОНФ привлек к освещению проблемы местные СМИ, к решению проблемы подключился Федеральный инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

«На сегодняшний день тротуарная дорожка на участке от улицы Фомина до улицы Набережная Дубровинского оборудована. Теперь по дороге в школу дети будут ходить не по проезжей части, а по асфальтированному тротуару», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По информации регионального Отделения ОНФ