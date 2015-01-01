После вмешательства ОНФ в Орловской области в Залегощенском районе проведена диспансеризация детей

После обращения представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области в департамент здравоохранения проведена диспансеризация детей из приемных и опекунских семей Залегощенского района, которые не смогли в назначенный день пройти медицинское обследование. На начало 2017 г. диспансеризация выполнена в необходимом объеме. Все дети осмотрены специалистами, также выполнены обследования.

«В случае возникновения подобных ситуаций с невозможностью прибытия врачей на место проведения медицинского осмотра руководство должно заранее предупреждать родителей. Многие дети из этих семей имеют хронические заболевания. Для них крайне важно проходить медицинское обследование в строго назначенное время и не осуществлять бесполезных выездов в поликлинику из отдаленных населенных пунктов», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

В октябре 2016 г. в региональное отделение ОНФ поступило обращение родителей и опекунов детей, проживающих в приемных и опекунских семьях в Залегощенском районе. В нем было указано, что 14 октября 2016 г. в поликлинике Залегощенского района было запланировано проведение диспансеризации детей. О предстоящем медицинском осмотре родители детей были заблаговременно проинформированы. К назначенному времени дети прибыли в поликлинику. Однако из 13 врачей областной детской поликлиники провести процедуру медицинского осмотра смогли только два специалиста, которые прибыли на личном транспорте. Остальные специалисты не смогли приехать из Орла.

Кроме того, по мнению обратившихся, врачи, проводившие осмотр детей, формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. Такой вывод был сделан на основе того, что осмотр 62 детей был проведен за полтора часа, по итогам которого не было дано никаких конкретных рекомендаций.

«Считаю важным факт того, что представители власти согласились с доводами представителей Народного фронта, и дети смогли пройти необходимое для них медицинское обследование. Необходимо, чтобы диспансеризация осуществлялась в соответствии с заранее утвержденным планом», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Валерий Савин.

Региональное отделение ОНФ