После вмешательства прокуратуры беременная женщина-инвалид обеспечена лечебным питанием

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению жительницы региона, поступившему на личном приеме прокурора области, в связи с нарушением ее права на надлежащее лекарственное обеспечение.

Установлено, что заявительница в связи с беременностью состоит на учете в БУЗ ОО «Поликлиника №3».

При этом женщина является инвалидом II группы, имеет сопутствующее заболевание и право на соответствующее лечебное питание.

В нарушение требований закона медицинская организация в установленном порядке рецепт на лечебное питание не выдала.

По фактам нарушений прокуратура внесла представление в адрес и.о. главного врача поликлиники.

Благодаря прокурорскому вмешательству женщина-инвалид обеспечена необходимым ей по состоянию здоровья лечебным питанием, информирует прокуратура области.