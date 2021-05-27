27 мая 2021



После вмешательства прокуратуры беременная женщина-инвалид обеспечена лечебным питанием

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению жительницы региона, поступившему на личном приеме прокурора области, в связи с нарушением ее права на надлежащее лекарственное обеспечение.

Установлено, что заявительница в связи с беременностью состоит на учете в БУЗ ОО «Поликлиника №3».

При этом женщина является инвалидом II группы, имеет сопутствующее заболевание и право на соответствующее лечебное питание.

В нарушение требований закона медицинская организация в установленном порядке рецепт на лечебное питание не выдала.

По фактам нарушений прокуратура внесла представление в адрес и.о. главного врача поликлиники.

Благодаря прокурорскому вмешательству женщина-инвалид обеспечена необходимым ей по состоянию здоровья лечебным питанием, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 27 мая 2021 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 72

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