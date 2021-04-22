После вмешательства прокуратуры работникам швейного производства выплатили зарплату

Прокуратура области восстановила права работников швейного предприятия, у которых не было трудовых договоров и зарплат.

Проверка была проведена после публикации в сети «Интернет»: сообщалось о нарушении трудовых прав граждан, работающих на швейном производстве в г. Орле.

Как сообщает прокуратура области, при осуществлении выезда на территорию швейного предприятия установлены лица, осуществляющие трудовую деятельность без подтверждающих оформление трудовых отношений документов. При этом полученные прокуратурой объяснения от работающих граждан свидетельствуют о наличии у них с работодателем трудовых отношений.

Так, были установлены сроки выплаты заработной платы, продолжительность осуществления трудовых функций, режим труда и отдыха.

По результатам проверки в отношении предпринимателя-работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем), по результатам его рассмотрения он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 9 000 рублей (постановление о привлечении к ответственности не вступило в законную силу).

Только после вмешательства прокуратуры работодателем была погашена имеющаяся задолженность по заработной плате перед 4 работниками в размере 172 000 рублей.

При этом ранее Государственной инспекцией труда по Орловской области рассматривалось обращение о нарушениях трудовых прав работников швейного производства. Однако должных мер принято не было. Должностные лица инспекции не взяли у работников объяснений; документы, подтверждающие наличие трудовых отношений, в том числе, от уполномоченных органов, не истребовали. В связи с этим заместителем прокурора области в адрес руководителя инспекции внесено представление.