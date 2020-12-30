30 декабря 2020



После вмешательства прокурора администрация Орла вернула предпринимателям свыше 100 млн рублей

После прокурорского вмешательства погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам на сумму свыше 100 млн рублей.

Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов.

Установлено, что администрациями г. Орла, Глазуновского, Залегощенского, Болховского и Малоархангельского районов с хозяйствующими субъектами были заключены договоры на поставку продуктов питания в образовательные учреждения, обслуживание оргтехники муниципальных учреждений,  проведение работ по благоустройству территорий и по другим вопросам.

Несмотря на то, что предприниматели свои обязательства выполнили, должностные лица органов местного самоуправления не принимали мер к своевременной оплате соответствующих сделок.

В связи с выявленными нарушениями в адрес мэра г. Орла, а также глав администраций органов местного самоуправления внесены представления.

По факту образования у администрации г. Орла многомиллионной задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед более чем 80 предпринимателями на сумму более 100 млн рублей.

По информации прокуратуры Орловской области

 

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Опубликовано 30 Дек 2020 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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