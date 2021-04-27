После вмешательства прокуроров в центре села Сосково появилось освещение

Урицкая межрайонная прокуратура провела проверку в сфере безопасности дорожного движения на территории села Сосково.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения» на улице Октябрьской вдоль проезжей части не организовано стационарное электрическое уличное освещение в вечернее и ночное время.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главе администрации Сосковского района, в суд было направлено исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности по организации освещения.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время нарушения устранены, на улице организовано надлежащее освещение, сообщает прокуратура области.