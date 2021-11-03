«После выборов наставили крестов»

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

Жители улицы Орловских партизан возмущены намерением городских чиновников построить вблизи их домов автомобильную дорогу к жилому комплексу «Солнечный берег». Планируется, что дорога будет проходить через

близлежащий лес, часть которого планируется вырубить; кроме того, неизвестна дальнейшая судьба построенной недавно современной спортплощадки, которая окажется в непосредственной близости от трассы, а также от огородов, которые принадлежат владельцам частных домов.

Как стало известно «Орловской среде», проектирование строительства объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов в городе Орле» внесено в ведомственную целевую программу г. Орла с целью обеспечения доступа к введенным в эксплуатацию и строящимся многоквартирным домам в ЖК «Солнечный берег». Строительство дороги еще не началось, однако подготовка к нему ведется полным ходом: более 370 совершенно здоровых деревьев – в лесу и возле дома №5 по улице Орловских партизан – помечены характерными крестами: их готовят к вырубке.

Местные жители обратились за помощью к активистам общественного движения «Граждане Орла», которые, в свою очередь, записали видеоролик с участием председателей домкомов и рядовых граждан.

Вот что рассказали жители:

– Мы живем возле прокуровского леса, который собираются вырубить ради дороги к «Солнечному берегу».

– Совершенно случайно мы узнали по крестам на наших деревьях, что здесь собираются провести дорогу. Нас об этом никто в известность не ставил, с нами никто не советовался. Выяснилось, что дорога эта будет вести от «Солнечного берега» на Московское шоссе через улицу Орловских партизан. Это дорога к новостройкам, которые никак сдать не могут.

– Дорога эта будет проходить прямо под нашими окнами. Даже сейчас, если едет мусоровоз, у нас стекла дрожат, что же будет дальше?

– На спортплощадку привозят детей, они здесь занимаются спортом. Если построят дорогу, машины ставить будет негде.

– Еще есть информация, что огороды от частного сектора будут отрезать. У нас здесь всего четыре таких дома. Я считаю, это безобразие. С людьми об этом никто не разговаривал.

– На деревьях около частных домов тоже стоят кресты…

– Получается, что и стоянок возле наших домов не будет, и здесь ведь кресты. Дома наши старые, им по сорок лет, стоянки тут и так маленькие.

– Стадионы в пандемию закрыты, сюда люди со всего города ездят, и взрослые, и маленькие. Трасса, судя по крестам на деревьях, будет проходить у самого входа на спортплощадку.

– Две полосы по три с половиной метра – предполагается дорога с двусторонним движением, а у нас всего шесть метров.

– Другой вариант есть – дорога у «Звездного», там, пожалуйста, стройте.

– Они сказали, что им это очень дорого, средства уйдут, и неизвестно, примет ли дорогу экспертиза.

– Мы написали и Клычкову, Клычков сказал обращаться к Парахину.

– Вот эти кусты лично я сажала, и сейчас их вырубают, мне лично обидно!

– 170 подписей уже собрано против строительства этой дороги.

– У меня сложилось такое мнение, что ни один чиновник, который принимал решение о строительстве этой дороги, не видел, что здесь находится.

– Вот опорная стена к дому, вверху будет скоростная трасса. Эта стена уже рушится, администрация нам отписала, что эта стена принадлежит нам.

– Стена цела, пока нет большой нагрузки.

– И еще. Нашему лесу нужен хотя бы какой-то элементарный статус. Об этом мы постоянно просим наших депутатов, нашу администрацию. Мы просим хотя бы поставить мусорные баки, чтобы мы могли там собрать мусор.

– Чиновники отписались, что будет вырублено 371 дерево.

– Им, мягко говоря, плевать на мнение народа. Я собственник, у меня частный дом. Предполагаю, что часть моего участка будет отрезана, когда будут проводить дорогу.

– Эти деревья сажали работники УВМ на субботниках. Теперь их собираются уничтожить. Как это можно?

– Музалевский говорит: я работаю для народа. Наплевать на народ. С чем бы ни обратились, всё отталкивают. Одни отписки идут. До выборов обещали – ничего не будет. После выборов наставили крестов. Кресты появились с неделю назад.

– Вырубить – пожалуйста, посадить – нет. Всё здесь сажали граждане. И теперь вы весь район приговариваете к какому-то непонятному существованию! Почему не сделать дорогу в другом месте – через Блынского? Там не нужно будет вырубать деревья…

В минувшую пятницу, в день, когда в Орле одновременно проходили заседания городского и областного советов, одна из жительниц дома №5 по улице Орловских партизан вышла на одиночный пикет к администрации города Орла. Рядом находились и другие жители Прокуровки. На плакате было написано: «Жители улицы Орловских партизан против строительства опасной дороги и вырубки 371 дерева. Почему из-за ошибки чиновников страдают простые граждане?».

Тогда граждане ответа на свой вопрос так и не получили: ни один из спешащих на заседание депутатов горсовета возле пикетчицы не остановился. Поэтому жителям улицы Орловских партизан вновь пришлось беседовать с «Гражданами Орла».

– Нужно понимать, если разрушится опорная стенка дома и вырубят лес, наш дом «поплывёт». Пока еще стенка держит дом.

– Нас лишают возможности гулять, дышать и жить нормальной жизнью. Есть два варианта строительства этой дороги, которые почему-то не рассматривают: дорога идет на «Звездный» и на Кузнецова. На Кузнецова вполне можно проложить дорогу, вырубать лес там не нужно.

– Недавно люди выходили в лес на субботник, они надеются, что власть нас все-таки услышит. Очень переживают пожилые люди, которые сажали деревья, один дедушка говорит: «Проснулся утром, увидел свой каштан, а на нём крест». Вот так и на нас ставят крест.

– Дети будут выбегать из подъезда прямо под машины?

– Два года назад мэр Новиков сделал у нас чудесную спортивную площадку. Будет ли она существовать? Если даже площадка останется, она будет выходить на дорогу. Мяч покатится и прямо под колеса?

– До выборов Минкин письменно нам сообщал, что дороги не будет, но это было до выборов, выборы прошли, и теперь нам навязывают дорогу.

– На сегодняшний день мы собрали уже около 400 подписей, все жители категорически против этой дороги.

– Мы хотим, чтобы депутаты обратили на нас внимание и подумали о людях.

Справедливости ради стоит сказать, что депутаты, вернее, один – самый «главный» городской депутат – председатель горсовета Василий Новиков внимание на жителей всё-таки обратил.

30 октября на своей странице в Фейсбуке Василий Новиков прокомментировал ситуацию:

– Диалог с населением – лучшая форма общения для всех ветвей власти. Самое важное в работе депутатов – умение слушать своих избирателей, понимать их нужды и помогать. И эта помощь может быть разной. Еще летом ко мне обратились жители улицы Орловских партизан. Они опасались, что из-за строительства нового жилого комплекса «Солнечный берег» дорогу построят по улице Орловских партизан, вырубив при этом большую часть лесного массива. Еще тогда направил письмо в администрацию города, в котором просил этого не делать и рассмотреть другой вариант строительства дороги, например через улицу Космонавтов. Посудите сами, планируемая дорога будет проходить вдоль подъездов пятого и третьего домов по улице Орловских партизан. Подвергаются опасности жители, которые из собственного дома практически будут выходить на проезжую часть. Тогда точно трагедии не избежать. А как быть с общественным транспортом? Уверен на 100%, что через какое-то время и автобусы там ходить будут. Итог: все эти необдуманные действия привели к тому, что жители стали выходить на одиночные пикеты. И они правы, они защищают свой дом, свой лес! Ведь там под вырубку попадает 371 дерево! И это не сорный самосев. Это крепкие липы и дубы. От себя скажу, что во всем поддержу их не только как депутат их округа, но и как председатель городского Совета. Ну а руководство администрации еще раз попрошу пересмотреть проект и сделать так, чтобы было удобно и жителям с улицы Орловских партизан, и жилого комплекса «Солнечный берег».

Кто в приоритете у чиновников администрации города Орла, догадаться не трудно. Однако конец этой истории всё же может быть не в пользу застройщика. В том случае, если депутат Василий Новиков не позволит «ставить крест» на интересах своих избирателей.

Ольга Рождествина