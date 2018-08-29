29 августа 2018



Последствия аварии на лужковском водоводе в Орле ликвидированы

Вечером 27 августа в «Орелводоканал» поступила информация о падении давления на водоводе в районе Лужков.

По информации гендиректора предприятия Василия Иванова, ресурсоснабжение жителей микрорайона было восстановлено к 7.30 утра вторника за счет перераспределения потоков.

Авария произошла в 19.30, до 20.30 сотрудники «Орелводоканала» полностью перекрыли лужковский водовод и перераспределили потоки.

В настоящий момент сотрудники предприятия при помощи четырех единиц техники проводят земляные работы на месте течи — в 180 м от газовой заправки в сторону лужковского кладбища.

После проведения ремонта запланированы промывка и возобновление работоспособности водовода. При проведении работ дополнительного отключения водоснабжения не планируется, сообщает администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 29 Авг 2018 в 13:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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