18 марта 2022



Поставку препаратов «Галвус» и «L-тироксин» ждут в аптеках в конце следующей недели

10 марта был подписан контракт на поставку в регион лекарства Галвус (лекарственный фармакологический препарат, активизирующий работу поджелудочной железы). Сегодня партия отгружена. После осуществления маркировки, которую специалисты постараются завершить в кратчайшие сроки, препарат поступит в аптеки. Также на следующей неделе в орловские аптеки запланирована отгрузка L-тироксина. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.

Дефицит объясняется ажиотажным спросом на лекарства и логистическими трудностями. В целом в России насчитывается около 12 млн упаковок препарата при годовой потребности чуть более 11 млн.

«По результатам мониторинга, количество проданного L-тироксина за месяц увеличилось в 10 раз. Это говорит об ажиотажном спросе на препарат, — пояснила сегодня в Телеграмм-канале #объясняемрф глава Росздравнадзора Алла Самойлова. — Пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы».

По ее словам проблем с производством и запасами L-тироксина нет. Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринологическими заболеваниями, которые получают льготные лекарства, также обеспечены ими в полном объеме, поскольку препараты закупаются заранее — на полгода или год.

Станислав Шувалов, в свою очередь, призвал орловцев не нагнетать ажиотажный спрос. Также он подчеркнул, что ценообразование на жизненно необходимые лекарственные препараты формируется на федеральном уровне. В случае необоснованного роста цен на какой-либо препарат из списка аптека может быть лишена лицензии. Стоимость лекарственных препаратов, на которые цены не нормируются, формирует, в том числе, и потребительский спрос.

 

В Орловской области окажут дополнительную поддержку предпринимателям
  В Орле заработала станция обезжелезивания
Весеннее половодье на Орловщине проходит без ЧС
Опубликовано 18 Мар 2022 в 15:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"