Поставку препаратов «Галвус» и «L-тироксин» ждут в аптеках в конце следующей недели

10 марта был подписан контракт на поставку в регион лекарства Галвус (лекарственный фармакологический препарат, активизирующий работу поджелудочной железы). Сегодня партия отгружена. После осуществления маркировки, которую специалисты постараются завершить в кратчайшие сроки, препарат поступит в аптеки. Также на следующей неделе в орловские аптеки запланирована отгрузка L-тироксина. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.

Дефицит объясняется ажиотажным спросом на лекарства и логистическими трудностями. В целом в России насчитывается около 12 млн упаковок препарата при годовой потребности чуть более 11 млн.

«По результатам мониторинга, количество проданного L-тироксина за месяц увеличилось в 10 раз. Это говорит об ажиотажном спросе на препарат, — пояснила сегодня в Телеграмм-канале #объясняемрф глава Росздравнадзора Алла Самойлова. — Пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы».

По ее словам проблем с производством и запасами L-тироксина нет. Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринологическими заболеваниями, которые получают льготные лекарства, также обеспечены ими в полном объеме, поскольку препараты закупаются заранее — на полгода или год.

Станислав Шувалов, в свою очередь, призвал орловцев не нагнетать ажиотажный спрос. Также он подчеркнул, что ценообразование на жизненно необходимые лекарственные препараты формируется на федеральном уровне. В случае необоснованного роста цен на какой-либо препарат из списка аптека может быть лишена лицензии. Стоимость лекарственных препаратов, на которые цены не нормируются, формирует, в том числе, и потребительский спрос.