Пострадавшие от пожара амчане получат материальную помощь

Принято решение о денежных выплатах жителям двух многоквартирных домов в Мценске, пострадавшим от пожара. Сегодня ночью произошло возгорание кровли двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов в Мценске. Из зданий эвакуировано 80 человек и пять спасено.

Об этом рассказал первый замубернатора Вадим Соколов, который сейчас находится на месте происшествия. В Мценск также прибыл прокурор Орловской области Владислав Малкин.

В настоящее время около 30 жителей пострадавших домов находятся в общежитии Орловского техникума агробизнеса и сервиса, а также в общежитии Мценского филиала ОГУ. Жителям предоставлена вся необходимая медицинская помощь и питание, — отметили в пресс-службе облправительства.