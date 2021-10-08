8 октября 2021



Пострадавшие от пожара амчане получат материальную помощь

Принято решение о денежных выплатах жителям двух многоквартирных домов в Мценске, пострадавшим от пожара. Сегодня ночью произошло возгорание кровли двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов в Мценске. Из зданий эвакуировано 80 человек и пять спасено.

Об этом рассказал первый замубернатора Вадим Соколов, который сейчас находится на месте происшествия. В Мценск также прибыл прокурор Орловской области Владислав Малкин.

В настоящее время около 30 жителей пострадавших домов находятся в общежитии Орловского техникума агробизнеса и сервиса, а также в общежитии Мценского филиала ОГУ. Жителям предоставлена вся необходимая медицинская помощь и питание, — отметили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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