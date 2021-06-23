23 июня 2021



Пострадавшим на производстве орловцам вручили автомобили

22 июня ФСС выдал получившим производственные травмы два новых автомобиля марки «Лада-Гранта». Оба пострадавших жители Орла. Предоставление автотранспорта пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, и нуждающимся в нем по медицинским показаниям, является одной из мер государственной поддержки, предоставляемой Фондом соцстрахования.

Программа действует с 2001 года и за прошедшие 20 лет, в рамках реализации соответствующего Федерального закона было выдано порядка 250 автомобилей. При этом в текущем году планируется выдать еще 5 аналогичных авто. Машины для пострадавших от несчастных случаев на производстве оснащены адаптированными органами управления и каждый из них соответствуют индивидуальным физическим особенностям здоровья конкретного человека.

 

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Опубликовано 23 Июн 2021 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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