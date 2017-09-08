Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от авто

В Фонде социального страхования вручили автомобили пострадавшим в результате несчастного случая на производстве.

— Вручение автомобилей пострадавшим на производстве проводится ежегодно и уже стало доброй традицией. За время действия программы поддержки пострадавших на производстве около 200 жителей Орловской области получили личный транспорт. В этот раз счастливыми обладателями новеньких «Лады Гранта» стали 7 жителей региона, — отметил управляющий региональным отделением ФСС Олег Ревякин.

Автомобили были приобретены за счет средств Фонда социального страхования. В качестве средства социальной реабилитации транспорт назначается не всем, а, как правило, людям с последствиями тяжелых травм спинного мозга или с ампутацией ног, ограниченных в передвижении. Машины оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей. Первоначально пострадавшие на производстве обеспечивались автомобилями марки «Ока», позднее – ВАЗами – «четверками», «пятерками» и «семерками». Сегодня это уже более комфортные «Лады Granta». Как отмечают специалисты, благодаря полученным автомобилям пострадавшие могут вести активный образ жизни, а некоторые — даже возвращаются к труду.

 

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Опубликовано 15 Дек 2017 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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