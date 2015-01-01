Поступление налогов от орловцев продолжает расти

За 1 полугодие 2018 года в Орловской области собрано около 11,4 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. В федеральный бюджет перечислено около 2,3 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили более 1,8 млрд. рублей, — сообщили в пресс-службе ФНС.

В консолидированный региональный бюджет мобилизовано около 9,1 млрд. рублей – на 8,2% или на 696,1 млн. рублей выше, чем за январь-июнь 2017 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 4,3 млрд. рублей, сформировано 47% доходов консолидированного бюджета субъекта.

В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по налогу на прибыль – на 4,7% (+107,9 млн. рублей); по НДФЛ – на 7,9% (+315,5 млн. рублей); по налогу на имущество организаций – на 5% (+46 млн. рублей); по налогу на имущество физических лиц – на 38,2% (+1,3 млн. рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН – на 19,9% (+109,1 млн. рублей), по земельному налогу – на 11% (+28,1 млн. рублей).

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-июнь 2018 года на территории Орловской области собрано около 8,6 млрд. рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 12,9% или на 975,6 млн. рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

 

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Опубликовано 20 Июл 2018 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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