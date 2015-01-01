Потомский не досчитался земли

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

На инвестиционном форуме, прошедшем в конце февраля в Сочи, губернатор Вадим Потомский озвучил новую оригинальную мысль: инвесторы не приходят в Орловскую область из-за отсутствия земли.

В интервью «Российской газете» Вадим Потомский признался: «Приходят инвесторы, которые готовы вложить деньги в сельское хозяйство, они просят землю, а земли у нас нет, она на вторичном рынке: у собственников и крупных арендаторов. Каждый гектар сегодня задействован в работе».

Не совсем ясно, на кого рассчитаны такие заявления. Во-первых, если все земли сельхозназначения уже в работе, то какой смысл приглашать сюда новых инвесторов-сельхозников? Логичнее, поддерживая устойчивость работающих сельхозпредприятий, развивать промышленные и перерабатывающие производства, создавать инфраструктуру оптово-распределительных центров, организовывать хранение продукции.

Во-вторых, по факту далеко не каждый гектар земли в регионе задействован в работе.

Не далее как на прошлой неделе заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов на заседании правительства области сообщил, что по состоянию

на 1 января 2017 года площадь неиспользуемой пашни в области составляет 28,5 тысячи гектаров или около 2% от общего количества.

Вероятно, эту информацию Бутусову «выдал» созданный им за бюджетные деньги геоаналитический центр, призванный учитывать каждый гектар. Мы же, по старой привычке, воспользуемся данными Росреестра и Росстата и произведем простые вычисления: сминусуем из общей площади пашни Орловской области (1 млн 508 тысяч гектаров) посевную площадь в 2016 году – 1 млн 270,6 тысячи гектаров, площадь чистых паров — 99,6 тысячи гектаров, сминусуем также официально озвученные Бутусовым 28,5 тысячи гектаров якобы неиспользуемой земли и получим …109,3 тысячи гектаров. Что это за земли и где они? Каков их статус, как они используются или не используются вовсе? И как можно «затерять» такое количество земли — 7,2 % от общей «областной» пашни?

Когда создавался геоаналитический центр, Дмитрий Бутусов заявлял: «В муниципалитетах появится порядка

30 рабочих мест по обслуживанию системы. Все специалисты пройдут необходимую подготовку. На основе информации из центра каждый район сможет самостоятельно анализировать состояние земельного фонда

и принимать взвешенные решения по управлению им». Но что-то пошло не так, и геоналитический центр, дорогая игрушка супер-менеджера Бутусова, так и остался пустой болванкой с весьма скудными сведениями, лишенными какой-либо значимости и транспарентности. Одновременно в районах прошли сокращения специалистов, осуществлять контроль за использованием земель стало попросту некому.

Столько перекосов с землёй, сколько произошло в регионе

с приходом Потомского и главного агрария Бутусова, Орловская область не испытывала никогда. Чего стоит пресловутая кадастровая оценка земель сельхозназначения 2014 года, о которой неоднократно писала «Орловская среда», когда в одночасье стоимость земли для отдельных сельхозтоваропроизводителей выросла в десятки раз. Земли нечерноземной Орловской области вдруг оказались дороже черноземов Воронежской и Белгородской областей.

В настоящее время сельхозорганизации вынуждены оспаривать заоблачную стоимость земли, однако внутренние резервы малых сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств и простых граждан — дачников и садоводов, несравнимы с крупными компаниями, имеющими значительный штат юристов.

Почему бы сразу, по-честному, основываясь не на данных «пол-потолок», а с проведением полноценной бонитировки почв (учета их качества по плодородию) и использованием её в основе кадастровой оценки не осуществить справедливую переоценку земли для всех? Ответ очевиден: для этого нужна политическая воля и компетентность властей региона.

В тему:

«Руководить и отвечать – это каждый дурак сумеет, а вот руководить так, чтобы ни за что не отвечать, это с умом надо! У меня на каждое обвинение ответ имеется, значит, я ответственный человек».

Самоваров, главный герой фильма Станислава Ростоцкого «Земля и люди»