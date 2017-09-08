Потомский ушел!

 

 

Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области».

5 октября 2017 года 17:40

Текст Указа:

В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию.

2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

От редакции:

Назначенный врио губернатора Орловской области 38-летний Андрей Клычков также является представителем КПРФ. До назначения он был депутатом Московской городской думы, где возглавлял партийную фракцию.

 

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Опубликовано 05 Окт 2017 в 19:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 292

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