«Потомского в отставку!»

№ 30 (478) от 13 сентября 2017 г.

8 сентября жители города Орла – всего около 700 человек – стали участниками санкционированного митинга против провальной работы губернатора области Вадима Потомского. Митинг прошел на ул. Городской, на площадке перед торговым комплексом «Эстетика интерьера». Жители Орла рассказали о наболевшем: о том, что они годами не могут получить жизненно необходимых лекарств, положенное по закону жилье, зарплату; речь также шла о невозможности устроиться на работу в Орле, об отсутствии дорог, о повышении налогов и размеров платы за коммуналку, о свалках на улицах Орла. На митинге был вскрыт целый пласт социальных проблем, которые власть игнорирует.

«Это дно, товарищи!»

Организатором митинга «Потомского в отставку!» выступил депутат Орловского горсовета Сергей Елесин. Елесин отметил, что на сегодняшний день согласовать митинг в центре Орла практически невозможно.

– Я двенадцать раз подавал уведомления о согласовании проведения митинга в администрацию Орла, это была и площадь Жукова, и площади перед администрациями Северного, Железнодорожного районов, даже здесь, на частной территории, мне отказывали, – сказал Сергей Елесин. – Но сегодня областной суд поддержал меня, и справедливость восторжествовала. Я считаю, что мои права нарушались не просто так: значит, нашей власти есть чего бояться. Если бы в Орловской области все было так прекрасно, как показывают по телевизору, как вы думаете: власти бы запрещали такие мероприятия? – обратился депутат к участникам митинга.

– Нет!

– Если власть честная и не ворует, ей бояться нечего, – продолжил Елесин. – Все мы знаем, что с подачи Потомского в городе объявлена «тишина». Он против митингов, поэтому недавно ввел законопроект, который практически блокирует любые публичные мероприятия. Разве это правильно? Нам хотят закрыть рты, но у них это не получится. Мы – люди с активной гражданской позицией, мы должны поддержать свой край, свою область и добиться отставки Вадима Потомского. Потомский, в отставку!

– Потомский, в отставку! – поддержали митингующие.

– По поводу ситуации в городе. Недавно обрушился дом на набережной Дубровинского. В первом подъезде в тот момент еще оставались люди. По счастливой случайности никто не пострадал. А ведь власти даже не признали этот дом аварийным. Жители многократно обращались к власти. Потомский сразу пообещал: разберемся и всем дадим квартиры, возможно, людям и дадут жильё на окраине города, а власти провернут стандартную схему: снесут разрушенный дом в центре и построят там элитку. Все чиновники в наваре, а жители в убытке. И потом, откуда Потомский найдет деньги на переселение граждан? Долг Орловской области сейчас составляет более 16 миллиардов рублей – более ста процентов от собственных доходов. Когда Потомский пришел к власти, в 2014 году, долг составлял девять миллиардов рублей. За три года он увеличился почти вдвое. Потомский говорил: я знаю, что делать с таким «наследством». И мы тоже поняли, что знает: загонять Орловскую область дальше в долги. Не ему эти долги отдавать, а нам и нашим детям! Еще и город Орел решил «присоединиться»: недавно продавили вопрос о взятии в долг полумиллиарда рублей, то есть дефицит бюджета в нарушение всех рамок дозволенного хотят довести до 33 процентов! Все налоги перераспределены на область, полномочия Потомский взял на себя, а к жителям города Орла он просто повернулся спиной! Это дно, товарищи. Дно бюджета Орла и Орловской области! Потомского в отставку!

– Потомского в отставку!

– Недавно Орел отмечал День города. Наш город должен был быть красивым и ухоженным. Тем более, в прошлом году выделялись огромные федеральные средства на юбилей Орла. Но что мы получили? Скандалы на юбилейных объектах, подрядчиков из Москвы и Питера, которых сейчас днем с огнем не сыщешь! Отвратительные дороги! Только по официальным данным украден миллиард рублей. В 2015 году я выступал с инициативой, чтобы часть «юбилейных» федеральных средств направили на благоустройство дворов. У кого-нибудь отремонтировали двор?

– Нет!

– Ни копейки не выделили для людей. А знаете, почему? Потому что дворы не видны чиновникам с центральной улицы. Зато возле администрации положили асфальт и выложили плитку, как ковер. Разве это правильно? Посмотрите на наш городской парк. Это сердце города. Потомский обещал подумать над вопросом его благоустройства. Что значит подумать? В других городах парки ухоженные и красивые. Зато нам навязывают «банный мост» за 320 миллионов. Кто по этому мосту ходить будет? Профессионалы в области мостостроения говорят: мы можем построить этот мост в два раза дешевле. Но их никто не слышит. Нас никогда не слышали. Помните, что Потомский говорил по поводу новой Ленинской? Кому не нравится, как её сделали, закусывайте! Кому из вас старая Ленинская нравилась больше?

– Всем!

– Закусим!

– И так по всем объектам: Гостиная, 1, памятник Грозному. Потомского мнение народа не интересует. Потомского в отставку!

– Потомского в отставку!

«Зеленстрой» и «Спецавтобаза» заросли в долгах»

Елена Ховрина:

– Я коренная жительница города Орла. Живу на Комсомольской. Никогда наш город не был таким грязным и неухоженным. Орел завален мусором. На интерактивной карте свалок отмечено 162 объекта. «Экотек» Потомского получил все подряды на вывоз мусора в Орле. Но работать он не собирается. Потомский – самый заинтересованный чиновник в увеличении тарифов ЖКХ. Эта сфера, предполагаю, – одна из статей дохода его семейного бизнеса. Цель – не чистота и порядок, не благополучие жителей нашего города, а увеличение бюджетных расходов на уборку мусора. Жители платят за вывоз бытовых отходов, а во дворах образуются горы мусора, где устраивают лежбища бродячие собаки. На улицах города трава в человеческий рост. Где «Зеленстрой»? Где «Спецавтобаза»? Они тоже заросли – в долгах. Одни организации – банкроты, другие – на грани банкротства. И все это происходит потому, что у руля стоит человек, которому не интересен наш город, которому безразличны его жители. Потомского в отставку!

Кто причастен к повышению тарифов

Активист ТОС, председатель домового комитета Александр Аксёнов:

– В начале года местная власть решила поднять квартплату на 15 процентов. Общественность обратилась в горсовет и администрацию Орла с предложением не повышать тарифы, так как в условиях кризиса доходы населения упали. Мы предложили также провести проверку экономической обоснованности существующих и предлагаемых тарифов. Однако власть отказалась создавать рабочую комиссию и протащила через горсовет повышение тарифов. Мы обращались к Потомскому с просьбой вмешаться. Однако он ответил, что этот вопрос не в его компетенции. По нашим сведениям, он причастен к повышению тарифов. Пока Орлом и областью управляют заезжие опричники, никакого порядка не будет. За отставку Потомского и Новикова!

«Потомскому мы не нужны, значит, и он нам не нужен!»

Татьяна Кулебякина:

– Администрация Орла признала мою семью участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. В декабре 2015 года из Интернета я узнала, что почти 500 орловских семей – участниц подпрограммы – снимают с очереди. В администрации Орла мне сказали, что эта информация верна, и позже я получу официальный ответ. В письме от 1 февраля 2017 года сообщалось, что администрация Орла исключает мою семью из списка участников, так как моему супругу исполнилось 35 лет. И еще 30 августа 2016 года – задним числом, в подпрограмму были внесены изменения, согласно которым и вовсе исключен порядок предоставления социальных выплат семьям, возраст одного из супругов которых превысил 35 лет. Хотя ранее была озвучена информация, что при достижении 35 лет одним из супругов размер субсидии просто уменьшается. Мужу 35 лет исполнилось в 2014 году, а письмо прислали в 2017-м! Дело в том, что финансирование программы идет из трех источников: федеральный, региональный, местный бюджеты. Причем большая часть – из регионального бюджета. Доля областного финансирования была сокращена, а Усикову, видимо, дали команду сократить очередь нуждающихся. Поэтому, наверное, он и стал замом Потомского. Ситуацию могла бы исправить программа строительства жилья эконом-класса. Но, несмотря на то, что Потомский заключил соглашение с Минстроем и взял обязательство к июлю 2017-го построить более 300 тысяч квадратных метров такого жилья, в Орловской области не было построено ни метра. В соседних областях такое жилье строится. И молодые семьи имеют возможность купить жилье по цене ниже рыночной. Но товарищу Потомскому мы не нужны. Значит, и нам такой губернатор не нужен! Потомского в отставку!

«Отдайте людям зарплату!»

Начальник участка «АСК-инжиниринг» Сергей Гусев:

– 157 человек в течение девяти месяцев добросовестно выполняли свою работу на объекте, который теперь называют Титаником. Нами руководил небезызвестный господин Дисман. В одночасье все люди были брошены, зарплата не выдана, печати в трудовых книжках не стоят. 157 человек оказались на улице. Я обратился к Потомскому, в том числе и через его дочь, которая работала у меня: приходила иногда и… уходила. Дисман сказал: «Потомский не хочет вас видеть.» Не хочет видеть – хорошо, но отдайте людям зарплату. Мы выиграли все суды. Задолженность превышает 10 миллионов. 250 миллионов улетело в неизвестном направлении, и концы в воду. По нашей зарплате: ни налогов, ничего никто не платил. Что делать дальше – мы не знаем. Потомского в отставку!

«Пока вас выведут под белы рученьки»

Председатель совета координаторов в региональном общественном движении «Граждане Орла» Вадим Невров:

– В нашей области родились и творили Тургенев, Лесков, Фет, Андреев. А что мы видим сейчас? Мы видим губернатора, который общается с нами «по фене». Что будет дальше? Если у людей отнять культуру, если у них отнять их историческое наследие, то с этой серой массой можно будет делать все, что угодно. Нашу улицу Ленина, историческую, бывшую Болховскую, исковеркали: клумбы-гробы, откалывающаяся плитка, фонари, которые стыдно на даче поставить… 57 миллионов рублей потрачено на реконструкцию. Вам это нравится? Что происходит за пределами Орла? Старинные усадьбы Шатиловых, Каменских, их не восстанавливают. Общественники обращались по этому поводу и к Потомскому, и к Семиделихину. Что в ответ? Пустота. Вадим Владимирович, уходите! Орел и Орловская область не стали для вас родными. Уходите лучше вовремя. Не нужно ждать, когда вас выведут под белы рученьки. Губернатор должен быть орловским! Человеку, который будет чувствовать область, стыдно будет работать плохо!

«Когда мы будем получать бесплатные лекарства?»

Ольга Лискина:

– Более трех лет мне приходится бороться с проблемой, возникшей из-за недоработок в системе здравоохранения Орловской области. У моего мужа внезапно отказали почки. В Москве ему сделали пересадку. Но мы столкнулись с проблемой бесплатных лекарств. Препарат, который выдают по федеральной программе, надо принимать после операции в течение полугода. Нам его дали только два раза, и то – от другого пациента. Лекарство стоит 34 тысячи рублей на месяц. На четыре месяца мы покупали это лекарство за свой счет. Для моей семьи, где работаю только я, это огромная сумма. По программе не дали еще один – жизненно необходимый – препарат, которого нет ни в одной аптеке города Орла. Мы его заказали в Москве. 3900 рублей – на два месяца. Его надо принимать пожизненно, если не принимать – идет отторжение почки. И по этому поводу я тоже обращалась в департамент здравоохранения. Ответ был один – финансирования нет. Когда уже мы будем получать бесплатные лекарства по федеральной программе? Если губернатор не может ответить на этот вопрос, нам не нужен такой губернатор!

– Потомского в отставку!

«Губернатор украденных надежд»

Константин Клёпов:

– Для меня губернатор Потомский – это губернатор украденных надежд. Передо мной сейчас сидят люди, которые строили Советский Союз, и для них коммунизм – это не просто слова, это синоним чести, достоинства, молодости и где-то счастливого будущего. Вы, губернатор-коммунист, украли у них самое дорогое – надежду, что что-то изменится к лучшему. Так, как вы поступили, поступать нельзя. У многих из этих людей потухли глаза, и в этом ваша вина. У медиков есть заповедь: не навреди. Я думаю, вам следовало бы взять за основу эти слова. Потому что украденные деньги с «Титаника», это украденное здоровье, это украденные надежды людей увидеть своих близких здоровыми и счастливыми, а для некоторых – это украденные жизни. Вы украли у людей надежду быть счастливыми. Вы считаете себя управленцем. Когда вы пришли со своими кластерами, инвестициями, рабочими местами… многие мои друзья – молодые люди, радовались: это наш губернатор! Нам не придется уезжать на заработки, чтобы прокормить свои семьи. А результат? Результат – ужас. Да, Орловская область никогда не была передовой. Нам несладко жилось, но у нас была надежда, которую у нас украли. С вами у Орловской области надежды нет! Уходите! Потомского в отставку!

– Потомского в отставку!

Ольга Рождествина

Сергей Елесин:

– Орловская область заняла 35-е место по экологии. Почему у нас хорошая экология? Потому что нет производств. Все градообразующие предприятия закрыты. «Орлэкс», «Кока-Кола», «Данон», завод силикатного кирпича, «Дормаш» на ладан дышит… Вот как оценил ситуацию в Орловской области академик РАН Аганбегян: 2016 год для Орловской области был очень плохим. Промышленность в ЦФО – рост 5%, у вас – минус 1,5%. Строительство в ЦФО – минус 0,5%, у вас снижение на 13%. Ввод жилья в ЦФО – минус 6%, у вас снижение на 25%. За два года реальные доходы населения в Орловской области упали на 19%.

– Во что обходятся встречи Потомского и его команды с потенциальными инвесторами? Командировки выливаются в огромные суммы. Птицеводы из Венгрии, производители голландского газобаллонного оборудования,

болгарские сыровары, кубинские фармацевты, все это было анонсировано. И что мы имеем по факту? Белгородские овощи и липецкие яйца? Где обещанные предприятия и рабочие места? Ничего этого нет. Зато растут долги по зарплате и безработица.

– Обидно, что происходит с ФК «Орел». В 2014 году на канале РБК Потомский сказал, что ФК «Орел» ежегодно выделяется 45 миллионов. Клуб он сохранит и даже возглавит наблюдательный совет, выведет команду на должный уровень. В результате наш футбольный клуб он «вывел» в любительскую лигу.

– О православном храме в Вятском Посаде. Потомский рапортовал о его открытии на самом высоком уровне. Но хочется вспомнить, что сказал по этому поводу орловский журналист Владимир Панфилов: «Храмы должны возводить люди с Богом в сердце и чистыми помыслами, а не православные чинуши, для которых «Бог – не фраер». Это деяние для Господа, а не для распальцовки перед иранским послом и прочими випами. Храм – это место для молитвы, а не витрина для губернатора…»