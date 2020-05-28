Потребители орловской ТЭЦ на две недели останутся без горячей воды

С 1 июня специалисты Орловского филиала «Квадры» приступают к гидравлическим испытаниям и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей в областном центре, сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим с 1 по 15 июня для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

«Гидравлические испытания — обязательное мероприятие летней ремонтной кампании, которое позволяет нам своевременно выявить и устранить места повреждений трубопроводов», — пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.