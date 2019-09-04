4 сентября 2019



Повеселились от души

№30 (567) от 4 сентября 2019 г.

В прошлую пятницу возле дома №4 на Андрианова прошел праздник двора. Его организовали депутаты горсовета Игорь Рыбаков и  Игорь Коновалов. Яркое игровое шоу, которое провели для детворы аниматоры в костюмах героев мультфильмов, продолжил концерт. Ребят и их родителей ждали не только номера юных певцов (которым, кстати, многие подпевали), но и танцевальная программа. В подарок жители близлежащих домов (а двор окружают сразу четыре многоэтажки) получили  игровой комплекс с винтовой горкой. Зрителей же в конце праздника ждало сладкое угощение — мороженое.

Большую красивую горку и песочный дворик депутат Рыбаков подарил и юным жителям дома №9 по ул. 60-летия Октября, приурочив подарок к праздничному концерту, который школьники подготовили самостоятельно и провели во дворе дома 26 августа, отметив таким образом окончание школьных каникул. Ребята сами стали и режиссерами, и ведущими, и исполнителями. Родители помогли детям изготовить и установить сцену и обеспечили спецэффекты — разноцветный дым и конфетти.  Праздник получился веселым и душевным, объединив несколько поколений жителей дома, так как среди зрителей были дети, родители, бабушки и дедушки, которые от души аплодировали артистам и с удовольствием угощались традиционным мороженым.

 

 

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Опубликовано 04 Сен 2019 в 14:48. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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