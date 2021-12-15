Повышение размера платы за содержание жилья отложили до января

Администрация города внесла в горсовет вопрос о согласовании размера платы за содержание жилого помещения. За последние 4 года инфляция перешагнула отметку в 21%, но в озвученном проекте было предложено проиндексировать размер платы лишь на 12,56% с учетом индекса потребительских цен в Орловской области за 2 прошедшие года.

Депутаты отметили, что администрация Орла, несмотря на ежегодную индексацию иных потребительских тарифов (цен) на услуги организаций ЖКХ, на протяжении последних четырех лет не обращалась в горсовет с предложениями согласовать изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения существенно увеличит расходы городского бюджета на оплату ремонта и содержания общего имущества свободных от проживания муниципальных жилых помещений. Также народные избранники обратили внимание администрации на то, что к рассматриваемому проекту не были представлены соответствующие расчеты расходов бюджета на вышеперечисленные выплаты.

По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты комитета по ЖКХ отправили этот проект на доработку до января 2022 года. При этом, напомним, постановление городской администрации распространяется не на все дома, а лишь на те, где нет УК. Во всех остальных многоэтажках управляющие компании могут сами инициировать собрание жильцов и повысить плату хоть на 20%, хоть на все 200% — решение будут принимать жители в зависимости от того объема работ, который делает УК на конкретном доме.