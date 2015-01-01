Пожалуйте в участок!

Фото — http://orl.ec

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

В минувшие выходные орловский пенсионер Андрей Невров вновь был задержан сотрудниками полиции. С тех пор как неравнодушный гражданин вышел на площадь Ленина с макетом гроба, на котором красовалась надпись «Ум, честь и совесть Потомского», его принудительные визиты в отделы полиции и суды стали уже традицией. При этом, если полиция упорно инкриминирует Неврову «хулиганские статьи», то суд столь же упорно его оправдывает. Так случилось и на этот раз.

Как рассказал «Орловской среде» Андрей Невров, его очередная встреча с блюстителями порядка произошла в субботу, когда он возвращался домой из магазина.

В проулке между домами меня поджидали два гражданина. Один из них обратился ко мне и сказал, что у них есть ориентировка на человека, который разбил витрину в салоне сотовой связи и похитил две коробки из-под телефонов. И что я якобы на этого гражданина похож. Затем меня усадили в машину, отвезли в Железнодорожный РОВД, где мне стало плохо. Вызвали скорую, фельдшер предложил проехать в больницу. Там мне оказали помощь и снова привезли в РОВД, где я и провел ночь и еще полдня в «обезьяннике».

Заметим, уже в отделении полиции сотрудники как-то «забыли», что Невров подозревается в краже пустых коробок. Вместо проверки его на причастность к краже полицейские составили протокол о хулиганском поведении гражданина Неврова, который якобы нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции. Впрочем, в суде, как и в прошлый раз, все обвинения рассыпались: судья Колесов, изучив материалы дела и опросив свидетелей. Состава преступления в действиях Неврова суд, как и в прошлый раз, не нашел.

С моей точки зрения, идет травля, — сообщил «Орловской среде» Андрей Невров, — так мне мстят за мою активную гражданскую позицию. Но, думаю, безнаказанность скоро закончится: я намерен обратиться с заявлением в Следственный комитет. В любом случае буду биться до конца.

Поясним, что на данный момент в Следственный отдел по железнодорожному району СУ СКР по Орловской области поступили материалы проверки по факту причинения Андрею Неврову травмы сотрудниками УМВД России по г. Орлу во время предыдущего задержания (как утверждает сам Невров, его несколько раз ударили по почкам).

Между тем, как стало известно на днях, Андрей Невров получил очередную повестку в суд. На этот раз его ждет разбирательство по административному делу об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении (очевидно, под объектом осквернения подразумевается крест, изображенный на крышке макета гроба, с которым Невров выходил на площадь Ленина). Судебное заседание назначено на 27 декабря в мировом суде Советского района Орла. «Орловская среда» будет следить за развитием событий.

Мария Печорина