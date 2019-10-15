15 октября 2019



Пожарные нашли заблудившегося под Дмитровском пастуха коз

Минувшим вечером в окрестностях города Дмитровска развернулась поисковая операция. Ее участники занимались поиском потерявшегося пожилого мужчины. Сегодня утром он был благополучно найден.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, 14 октября в 19.40 на пункт связи пожарно-спасательной части № 18 поступило сообщение, что проживающий на окраине города пожилой мужчина, 1937 года рождения, еще утром ушел из дома пасти коз и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила его разволновавшаяся супруга.

Для поиска Центром управления в кризисных ситуациях главного управления было организовано взаимодействие с ОМВД России по Дмитровскому району, администрацией и дежурно-диспетчерской службой района, добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». От МЧС России на поиски потерявшегося человека была направлена оперативная группа ПСЧ-18.

Сегодня утром, в 9.00 потерявшийся мужчина был найден сотрудниками 18-й пожарно-спасательной части в лесополосе возле деревни Вертякино, недалеко от города Дмитровска. По внешним признакам его состояние было удовлетворительным. Для дальнейшего обследования его передали врачам центральной районной больницы.

Если же вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст вам правильное направление выхода из леса. Если вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне номер «101» или «112».

В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, откуда вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас. Если вы получили травму и не можете самостоятельно двигаться, обязательно сообщите об этом оператору. Поддерживайте связь с диспетчером, который проинформирует вас о том, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам, — отметили в пресс-службе МЧС.

 

В Железнодорожном районе Орла появилось футбольное поле с искусственным покрытием
Орловчан приглашают на Ночь искусств в библиотеку
На телефон доверия орловской полиции поступило более 340 сообщений
Опубликовано 15 Окт 2019 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"