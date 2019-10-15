Пожарные нашли заблудившегося под Дмитровском пастуха коз

Минувшим вечером в окрестностях города Дмитровска развернулась поисковая операция. Ее участники занимались поиском потерявшегося пожилого мужчины. Сегодня утром он был благополучно найден.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, 14 октября в 19.40 на пункт связи пожарно-спасательной части № 18 поступило сообщение, что проживающий на окраине города пожилой мужчина, 1937 года рождения, еще утром ушел из дома пасти коз и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила его разволновавшаяся супруга.

Для поиска Центром управления в кризисных ситуациях главного управления было организовано взаимодействие с ОМВД России по Дмитровскому району, администрацией и дежурно-диспетчерской службой района, добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». От МЧС России на поиски потерявшегося человека была направлена оперативная группа ПСЧ-18.

Сегодня утром, в 9.00 потерявшийся мужчина был найден сотрудниками 18-й пожарно-спасательной части в лесополосе возле деревни Вертякино, недалеко от города Дмитровска. По внешним признакам его состояние было удовлетворительным. Для дальнейшего обследования его передали врачам центральной районной больницы.

Если же вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст вам правильное направление выхода из леса. Если вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне номер «101» или «112».

В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, откуда вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас. Если вы получили травму и не можете самостоятельно двигаться, обязательно сообщите об этом оператору. Поддерживайте связь с диспетчером, который проинформирует вас о том, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам, — отметили в пресс-службе МЧС.