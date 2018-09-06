Пожарные сообщили о причинах возгорания хозпостроек на Автовокзальной в Орле

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, вчера 12.34 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании деревянных бесхозных построек в г. Орле на ул. Комсомольская.

На момент прибытия пожарных подразделений блок хозяйственных построек горел открытым пламенем по всей площади, существовала угроза распространения огня на расположенный рядом жилой трехэтажный кирпичный дом.

В результате пожара выгорели изнутри по всей площади бесхозные постройки, обуглилось слуховое окно чердачного помещения трехэтажного жилого дома, сгорели порубочные остатки, находящиеся около блока построек.

Причиной пожара стал занос открытого источника огня, рядом стоящий жилой дом спасен.