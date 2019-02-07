Пожарный из Орла Сергей Толпекин удостоен государственной награды

Командир отделения пожарно-спасательной части № 1 по охране Советского района города Орла старшина внутренней службы Сергей Толпекин указом главы государства награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Сергей Толпекин неоднократно принимал участие в ликвидации пожаров по повышенному рангу вызова, ликвидации чрезвычайных ситуаций и различного рода происшествий на территории города Орла.

Так, 18 марта 2018 года на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме в городе Орле на улице Новикова.

По прибытию дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 по охране Советского района города Орла было установлено, что горит двухкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома. На момент прибытия из окна квартиры шёл черный дым. Со слов очевидцев, в горящей квартире могли находиться люди, точное количество которых было неизвестно.

Для спасения людей из охваченной пламенем квартиры по решению руководителя тушения пожара было сформировано звено газодымозащитной службы, в состав которого входил старшина внутренней службы Сергей Толпекин. Сотрудники обнаружили и вывели на свежий воздух двух человек. С их слов, в горящем помещении оставалась хозяйка квартиры.

Старшина внутренней службы Сергей Толпекин, рискуя собственной жизнью, проник в горящее помещение. В плотном задымлении, при высокой температуре и почти нулевой видимости огнеборец обнаружил пострадавшую в непосредственной близости от очага пожара, женщина находилась в бессознательном состоянии. Он надел на нее спасательное устройство дыхательного аппарата, после чего вынес женщину из опасной зоны на свежий воздух и передал бригаде скорой помощи. Затем Сергей Толпекин вернулся в квартиру и продолжил тушение пожара. Благодаря его смелым и решительным действиям от гибели была спасена хозяйка квартиры и предотвращено распространение пожара на соседние помещения. Рискуя жизнью, он выполнил свой служебный долг.

Сергей Толпекин стал одним из первых награжденных медалью «За отвагу на пожаре», ставшей в конце 2018 года государственной наградой. Теперь решение о награждении медалью «За отвагу на пожаре» принимает Президент России.

Награждение состоялось на итоговом заседании коллегии МЧС России в Москве. В заседании принял участие начальник ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, сообщает пресс-служба ведомства.