Пожаром, в котором едва не пострадали два малолетних ребенка и их мать, заинтересовался СК

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту пожара в квартире, в которой находились два малолетних ребенка и их мать.

Предварительно установлено, что пострадавших нет. Из многоквартирного дома было эвакуировано 14 человек, в том числе три ребенка.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием также будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, в чью компетенцию входят вопросы организации и проведения профилактической работы с неблагополучными семьями.

За ходом и результатами доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК.

По информации УМВД по Орловской области, возгорание произошло в квартире, которою снимала семья с детьми в доме на улице Планерной. Взрослые находились в одной комнате, а дети играли в соседней, где затем произошло возгорание. В настоящее время причина возгорания устанавливается.