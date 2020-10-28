Пожилым орловцам напомнили, как защититься от коронавируса

Роспотребнадзор напомнил, что пожилые орловцы находятся в группе риска по заболеваемости респираторным инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией. Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Поэтому соблюдайте простые правила:

· Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ.

· Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

· Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

· Если у близких вам людей появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Мудрый совет поможет сохранить здоровье вам и вашим родным.

· Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.

· Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

· Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

· Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

· Если вы заболели простудой, обязательно сообщите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.