Права человека в Орловской области будет защищать Наталия Балашова

Решение о назначении Наталии Балашовой на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области было принято 24 ноября в ходе четвертого заседания Орловского областного Совета.

Наталия Балашова сменит на этом посту Александра Лабейкина, который работал в должности уполномоченного по правам человека два срока.

Кандидатура Наталии Павловны Балашовой для назначения на должность уполномоченного по правам человека была внесена в областной совет губернатором Андреем Клычковым, а также прошла согласование с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, рекомендована Александром Лабейкиным, поддержана всеми комитетами и депутатскими объединениями областного совета.

Наталии Балашовой 61 год, ранее она работала на должности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.