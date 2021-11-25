25 ноября 2021



Права человека в Орловской области будет защищать Наталия Балашова

Решение о назначении Наталии Балашовой на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области было принято 24 ноября в ходе четвертого заседания Орловского областного Совета.

Наталия Балашова сменит на этом посту Александра Лабейкина, который работал в должности уполномоченного по правам человека два срока.

Кандидатура Наталии Павловны Балашовой для назначения на должность уполномоченного по правам человека была внесена в областной совет губернатором Андреем Клычковым, а также прошла согласование с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, рекомендована Александром Лабейкиным, поддержана всеми комитетами и депутатскими объединениями областного совета.

Наталии Балашовой 61 год, ранее она работала на должности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

 

Примерно каждый четвертый учитель в Орловской области пенсионного возраста
В Орловскую область привезли всю необходимую вакцину от гриппа
УФСБ по Орловской области провело урок мужества для старшеклассников
Опубликовано 25 Ноя 2021 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"