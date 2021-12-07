7 декабря 2021



Права орловских льготников нарушили свыше 2000 раз. За один только год

Такие ужасающие данные прозвучали на заседании коллегии областной прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Как отметили в ведомстве, в ходе проверок прокурорами выявляются и пресекаются факты несвоевременного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготников и даже детей-инвалидов. Отмечены перебои в снабжении лечебным питанием, техническими средствами реабилитации инвалидов, фиксировались неправомерные отказы органов социальной защиты населения в оказании государственной социальной помощи и другие нарушения.

Всего за истекший период 2021 года в анализируемой сфере органами прокуратуры области выявлено более 2 000 нарушений закона, внесено свыше 1640 актов прокурорского реагирования, в том числе более 1500 исковых заявлений.
В связи с ненадлежащей организацией обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием прокуратурой инициировано уголовное преследование ответственного за эти вопросы должностного лица областного депздрава, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

В связи с непринятием действенных мер по обеспечению льготной категории граждан лекарственными средствами, прокуратурой области в суд в порядке ст. 39 КАС РФ направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия депздрава при организации лекарственного обеспечения (находится на рассмотрении).

Выявлялись нарушения в действиях судебных приставов-исполнителей при совершении действий по возбужденным производствам об обеспечении льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в связи с чем прокуратурой области руководителю УФССП России по Орловской области внесено представление.

В результате принятых прокуратурой мер количество отсроченных льготных рецептов в регионе снизилось почти в 6 раз. Так, ранее на территории региона имелось более 3500 рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в настоящее время таких рецептов около 600.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования из бюджета Орловской области департаменту здравоохранения в октябре 2021 года дополнительно выделено 27 млн руб. для обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих онкологические заболевания.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства органы исполнительной власти региона обратились в Минздрав и к председателю правительства Российской Федерации с вопросом о выделении дополнительного финансирования для обеспечения льготной категории граждан лекарственными средствами.

Прокурор области потребовал от прокуроров продолжить работу по отстаиванию прав граждан на льготное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, оказания мер государственной поддержки, предоставления социальных выплат. В каждом конкретном случае добиваться фактического устранения нарушений.

 

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Опубликовано 07 Дек 2021 в 18:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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