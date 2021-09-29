Правда о потерянном времени

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Полтора года назад депутат Рыбаков выдвинул план вывода Орла из кризиса. Чиновники не прислушались. А зря…

В марте 2020 года депутат Орловского областного Совета, почетный строитель России, экономист и профессиональный менеджер Виталий Рыбаков выступил с предложениями о преодолении финансово-экономического коллапса в муниципальном образовании «Город Орел». Рыбаков провел глубокий анализ бюджета и финансовой политики города, оценку эффективности управления бюджетом и долговыми обязательствами, экономического состояния муниципальных предприятий и предложил механизмы оздоровления ситуации в муниципальном образовании. Свои инициативы Рыбаков направил лично Главному федеральному инспектору по орловской области Леониду Соломатину и Губернатору Орловской области Андрею Клычкову, а также опубликовал в газете «Орловская среда». В ответ депутату последовала классическая канцелярская отписка, смысл которой сводился к фразе из старого мультфильма «и так сойдет!».

Прошло полтора года… Финансово-экономическая ситуация в Орле усугубилась, поставив муниципальное образование на грань введения внешнего управления. Принципиальных конструктивных мер по приведению финансово-бюджетной политики областного центра в дееспособное состояние принято не было. В этой связи даже федеральные предвыборные субсидии на поддержку бюджетов регионов с низким качеством управления финансами (к ним отнесена Орловская область) в виде подачки Орлу 900 млн рублей разошлись как круги по воде, уже через месяц вернув город в первоначальное кризисное состояние.

Далее федеральных вливаний не предвидится как минимум до выборов президента в 2024 году.

Областной бюджет и бюджет города Орла неминуемо движутся к позорному статусу банкротов. Можно было бы позлорадствовать, пеняя на непрофессионализм губернатора Клычкова и мэра Парахина, если бы не сотни тысяч людей, проживающих в Орловской области, по которым ударит управленческая недееспособность первых лиц города и области.

В этой связи, полагаем, есть необходимость вернуться к предложениям Виталия Рыбакова, реализация которых объективно смогла бы еще удержать областной центр от коллапса.

Первое, о чем ставил вопрос Рыбаков, это приведение бюджетной политики области и областного центра в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Закон «О межбюджетных отношениях в Орловской области», который еще в бытность экс-губернатора Потомского был проведен через облсовет при непосредственном участии «коллаборантов» — спикера Музалевского, его заместителя Вдовина и председателя профильного комитета Мониной, лишил бюджет города Орла порядка 700 млн рублей доходов ежегодно. Вредительским законом норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Орла был снижен на 5%. Теперь вместо 15% от общей суммы НДФЛ, как того требует Бюджетный кодекс, город получает даже не 10% (как это было до принятия закона «Потомского-Музалевского»), а всего лишь 5%. И постоянно вынужден выпрашивать у области субсидии, которые правильнее было бы назвать подачками. При этом нынешний губернатор-коммунист Клычков считает возврат отнятой части НДФЛ в городской бюджет «экономически нецелесообразным». И это вполне объяснимо: за счет отнятых у города Орла денег Клычков и его заместитель по финансам Тарасов прикрывают дыру в бюджете Орловской области.

Фактически с 2014 по 2021 год поступления НДФЛ в бюджет города Орла сократились на 2,1-2,5 млрд рублей. При этом вынужденное бюджетное заимствование муниципалитета за эти годы выросло на миллиард. В записке Рыбакова прогнозировалось, что критический разрыв в такую сумму придется на 2021 — начало 2022 года. Так и произошло. Принимая бюджет города Орла на 2021 год, мэр Орла Юрий Парахин лично признал печальный факт: более 225 млн рублей — дефицит бюджета, более 2,5 млрд рублей — муниципальный долг, 900 млн рублей — просроченная задолженность прошлых периодов. То есть это те самые более 3,5 млрд рублей, о которых предупреждал Рыбаков.

Прогнозируя экономику бюджета города Орла, Рыбаков писал, что «единственным обоснованным выходом из создавшейся ситуации является возвращение к установлению как минимум 15-процентного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Орла. Это позволит реструктуризировать долги, ликвидировать кредиторские задолженности, платить по кредитным обязательствам».

Сделано этого не было. В июле 2021 года, спасая отсталые, перегруженные долгами и депрессивные регионы, Правительство РФ по поручению Президента выделило, в частности, Орловской области субсидию в 1 млрд рублей, что губернатор Клычков незамедлительно попытался представить, как свою личную заслугу. «Взрыв» бюджетной недостаточности города Орла Клычков, Тарасов и Парахин решили погасить вливанием 900 млн рублей (из миллиарда) в бюджет города. Получилось неуклюже и непрофессионально. Как проигравшийся в казино рассчитывается за долг в последней игре, в то время как долги по прошлым закладным продолжают расти быстрее прежнего. Без кардинальных структурных изменений источников дохода бюджета Орла временными подачками исправить финансовую ситуацию в городе нельзя. Федеральными деньгами погашено только ¾ кредиторской задолженности городского бюджета, которая продолжает расти. Дефицит и госдолг бюджета Орла уже приближаются к 3 миллиардам. «Заглоченные» федеральные 900 млн рублей уже никто не вспоминает. Они только на малый период отсрочили «последний час» города.

В своих предложениях Рыбаков писал о качестве управления бюджетом и эффективности использования бюджетных средств, муниципального имущества, затрат на содержание органов управления и иных структур муниципального образования. «Здесь нужна кардинальная перестройка системы управления городом с задачей выстроить эффективное социально-экономическое развитие областного центра. Повторяю, не устроить на теплые места родных и близких, не украсть деньги из бюджета, не лоббировать чей-то частный бизнес, подавляя муниципальный, не извлекать ренту из должностей, доступа к муниципальным торгам или выделения земельных участков, а создать работоспособные, прозрачные и эффективные механизмы развития города».

Депутат Рыбаков предлагал поставить вопрос о персональной ответственности лиц, причастных к лоббированию закона, обрушившего финансово-экономический баланс города Орла и подорвавшего экономику областного центра — председателя Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского, его первого заместителя и руководителя фракции «Единая Россия» в облсовете М.В. Вдовина и на тот момент председателя комитета облсовета по бюджету Л.Г. Мониной.

Здесь нельзя не сказать и о неприглядной роли некомпетентных руководителей города — Михаила Берникова (2012—2015), Андрея Усикова (2015—2017), Александра Муромского (2017 – 2020), Юрия Парахина (2020 – н.в.). Никто из них лично не инициировал ни одного обращения к областному депутатскому корпусу или к губернатору о пересмотре норм отчислений НДФЛ в части увеличения доли бюджета города. Никто честно и прямо не характеризовал финансовое положение города. Никто не предлагал антикризисных программ развития экономики. Результатом деятельности перечисленных глав администрации г. Орла стало катастрофическое состояние системы муниципального управления в городе. Именно «благодаря» им и послушному корпусу депутатов горсовета от «Единой России» и КПРФ фактически все направления деятельности муниципалитета продолжают находиться в состоянии коллапса или «клинической смерти».

В своих предложениях Рыбаков обращал внимание на провал кадровой политики администрации областного центра. «Беспрецедентно неразборчивая и несамостоятельная кадровая политика в муниципальных учреждениях вывела на новый уровень понятия непрофессионализма и тотальной коррупции. Имена Э. Коробова, Е. Стрелец, С. Климовой, Д. Зуева, С. Маркина, В. Достовалова, С. Балашовой навсегда вписаны в негативную историю городской власти, а их деятельность – в уничтожение МУПов и убытки и потери муниципального бюджета». Спустя полтора года ситуация лишь усугубилась. В своем докладе мэр Орла Парахин признал, что «в Орле 16 муниципальных предприятий. Часть из них изжили себя, не выполняют никакой государственной функции, а другая часть может увеличить поступления в бюджет», но не увеличивает. Список бездарных руководителей МУПов, приведенный Рыбаковым, за истекшее время прирос фамилиями Митина (развалившего ПАТП-1 и поставившего на грань развала ТТП), Козлова («убившего» «Зеленстрой») и другими.

В письме Рыбакова особое внимание было уделено состоянию МУП «ТТП г. Орла», где он предлагал меры по финансовому оздоровлению транспортного предприятия. На момент обращения МУП «ТТП» имело балансовый убыток в сумме более 68,4 млн. рублей, который с 2016 года увеличился в 8 раз. Кредиторская задолженность МУПа составляла более 70, 9 млн. руб. и превышала имеющуюся дебиторскую задолженность в 8,1 раза. «Это не только издержки некачественного управления», — заявлял Рыбаков, — «но и признаки умышленного введения МУП в неплатежеспособное состояние. МУПом допущены потери в сумме более 24,5 млн. руб., в числе которых потери от уплаты исполнительских сборов, пени, судебных расходов и выплата завышенного совокупного годового дохода генеральному директору — более 2,9 млн. рублей… Бесконтрольность, развал, самоуправство продолжали происходить под «неусыпным оком» администрации г. Орла и городского Совета. Взысканий нецелевого использования средств и допущенных убытков с виновных лиц не произведено».

Спустя полтора года после обращения Рыбакова к Соломатину и Клычкову, которое они фактически проигнорировали, перенаправив в мэрию Орла, ситуация, как и ожидалось, стала неуправляемой. Убыток ТТП от реализации вырос в 4 раза и достиг 170 млн рублей. КСП насчитала нарушений почти на миллиард рублей. Накоплено более 200 миллионов рублей долгов по налогам и перед энергетиками. В июле 2021 года из федеральной субсидии МУП «ТТП» дали 66,5 млн руб. (это как слону дробина). Деньги уже съедены, долг остался и продолжает расти. Предприятие – в предсмертных конвульсиях. А на горизонте уже «вьются» интересанты от власти и аффилированные им лица, готовые «распилить» активы, земельные участки и недвижимость МУП в случае распродажи «с молотка». К тому же правоохранительными органами уже поставлены под юридическое сомнение операции по лизинговым сделкам ТТП по покупке автобусов, проведенным экс-гендиректором, депутатом облсовета от «Единой России» Андреем Митиным без согласования с учредителем по неправдоподобным ценам и лизинговым ставкам.

Спустя полтора года после обращения Рыбакова ухудшилась ситуация и в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», о чем депутат также говорил в своем обращении. Как следовало из акта КСП города Орла, в МУП отсутствовала элементарная отчетность. Спецавтобаза не вела даже журналы производства выполненных работ, требуемых по обязательствам исполнителя контракта. Подвижной состав субподрядчиков не был оборудован навигационной системой мониторинга. Кто где работал и работал ли вообще, неизвестно. Но бюджетные средства исправно вливались в МУП. Ни УКХ (заказчик), ни администрация г. Орла, умышленно или по халатности, не осуществляли должный контроль за исполнением обязательств по контракту подрядчиком и за соответствием объёмов выполненных работ, не предъявляли штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов. В 2020 году показатели МУП четко соответствовали низкому уровню управления и контроля со стороны города: кредиторская задолженность предприятия кратно возросла и достигла 101 миллиона рублей, а дебиторская — 33 миллионов. Вместо усиления претензионной работы по взысканию дебиторки, которая составила треть кредиторской задолженности, власти города Орла отдали Спецавтобазе из июльского федерального транша 95,5 млн рублей. Можно сказать, «сожгли ассигнации почти на 100 миллионов, чтобы погреть руки». МУП продолжает тонуть.

Не менее критической оценки заслуживает и деятельность МУП «Зеленстрой», которую тоже затрагивал в своем обращении Виталий Рыбаков. Единственный МУП, созданный исключительно для целей озеленения общественных территорий, скверов и парков областного центра, на торги по указанным работам не заявляется. Причина до банального проста: счета предприятия блокированы из-за долгов. Но не секрет и то, что все указанные работы проводит именно «Зеленстрой». Схема заключения муниципальных контрактов с организациями-«прокладками», которые заведомо ничего делать не собираются, — традиционная орловская забава. УКХ г. Орла заключало контракты по содержанию и охране зеленых насаждений, содержанию топиарных фигур на территории города с единственным участником аукциона — ООО «Производственно-коммерческая фирма «Содружество». «Содружество» зарегистрировано в 2005 году. До февраля 2016 года его учредителем являлся Юрий Козлов (ныне депутат Орловского городского совета народных депутатов). И именно Юрий Козлов руководит МУП «Зеленстрой», который «Содружество» нанимает на субподряд для выполнения работ по озеленению! «Вот так построена деятельность: «сливки» себе, а работа и долги – муниципальному предприятию», — писал Рыбаков в своем обращении. На днях в открытом доступе появилось решение по уголовному делу, вынесенное в июне 2021 года Заводским районным судом города Орла. В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, подозревался тот самый Юрий Козлов, генеральный директор МУП «Зеленстрой», о котором писал Рыбаков. Орган предварительного следствия подозревал его в том, что он «сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере». Минимальное наказание за такое преступление — штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет. Максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Но, видимо не без содействия заинтересованных лиц мэрии, в данном случае вместе с материалами уголовного дела в суд поступило постановление старшего следователя следственного отдела по Заводскому району СУ СК РФ по Орловской области о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. Аналогичное ходатайство заявил и сам подозреваемый. Из материалов следует, что в судебном заседании Козлов свою вину признал полностью, пояснил, что раскаивается в содеянном, возместил задолженность по уплате налогов и сборов в полном объеме, уплатил пени и штрафы. Кроме того, он принес извинения руководителям УФНС по Орловской области, ИФНС по городу Орлу, главе муниципального образования «Город Орел» и председателю Орловского областного совета народных депутатов. Председатель облсовета Музалевский и мэр Орла Парахин, как сказано в документе, «приняли извинения и претензий к нему не имеют». Это что, частная лавочка? Ни защитник подозреваемого, ни прокурор не возразили против удовлетворения ходатайства. В результате суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Юрия Козлова, освободив его от уголовной ответственности, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Козлов продолжит работать по «прокладочным» схемам исполнения муниципальных контрактов, оставаясь депутатом горсовета? Похоже, так. Из федерального транша-2021 МУП «Зеленстрой» подкинули 5 млн руб.

В своем обращении Рыбаков давал оценку работе МУП ЖРЭП (Заказчик) (эта муниципальная управляющая компания обслуживает 15% жилого фонда города), которое продолжает прогрессировать в своей убыточности и росте долгов; МКУ «УКХ города Орла» с колоссальными долгами перед энергетиками и ежегодному ущербу в десятки миллионов рублей бюджету Орла по энергоконтракту; другим убыточным МУПам. С марта 2020 года по сентябрь 2021 года ситуация на муниципальных предприятиях только ухудшалась, а МУП ПАТП-1 уже и вовсе обанкрочено.

Депутат Рыбаков поднимал в своем обращении и вопрос о проведении работ по капитальному ремонту моста «Дружба». О проблемах с ремонтом этого важнейшего для города объекта инфраструктуры известно практически все. Это и выставление в качестве заказчика строительных работ не профильного УКХ г. Орла. Это — странный, если не сказать преступный, подбор подрядчика – РГС. Это — малодостоверная экспертиза состояния моста, и как следствие – необъективная проектно-сметная документация. Далее следовали только скандалы, совещания, обещания, проблемы – от необходимой техники монтажа до невесть откуда закупленных балок, от обоснованности замены старых балок на не прошедшие экспертизу новые; от отсутствия защитных экранов до общественного негодования, вызванного головотяпством и некомпетентностью. В результате контракт расторгли. Заказчика, как и подрядчика, заменили на очередного «своего». За прошедшие полтора года, как и предостерегал Рыбаков, мост «Дружба» и все сопряженные с ним сомнительные работы, экспертизы и необоснованные затраты стали предметом уголовного расследования в отношении последнего подрядчика – ООО «Ремспецмост» из Белгорода. «Бил в колокола» Рыбаков и по поводу вновь открытого контракта в 1,3 млрд рублей по реконструкции Красного моста. Но городские и областные власти не только «пропускали всё мимо ушей» — и мэр Парахин, и губернатор Клычков в открытую, публично нахваливали подрядчика, заявляя о его ответственности, компетентности и опыте. Итог, как и предрекал Рыбаков, оказался плачевным.

На днях генеральный директор подрядной организации ООО «Ремспецмост» был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Так, следствие полагает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в Орле руководитель компании представил заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение. К этому добавилось недавнее обвинение в растрате 179 миллионов рублей из аванса, выделенного на реконструкцию Красного моста.

Кроме того, гендиректор фирмы обвиняется в том, что при проведении работ моста «Дружба» были использованы деформационные швы, не соответствующие проектной документации. Это привело к хищению из бюджета более 1,4 млн рублей. И это тот самый момент, на который обращал внимание депутат Виталий Рыбаков в своих публичных заявлениях.

Примечательно, что после ареста директора подрядной организации и мэр Парахин, и губернатор Клычков «ушли в тину» и комментировать ситуацию не желают.

Значительное место в своем обращении Рыбаков отводил муниципальным закупкам, улично-дорожным работам, эффективности управления муниципальной собственностью. За минувший период ситуация не стала лучше.

Вот только фрагменты выводов КСП, опубликованные за последние полтора года.

— МКУ «УКХ г. Орла» не исполняло полномочия по своевременному проведению ремонтных работ элементов улично-дорожной сети по ул. Ленина за счёт имеющегося обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

— Принятие должностными лицами МКУ «УКХ г. Орла» услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов улично-дорожной сети города Орла без понижающих коэффициентов привело к ущербу бюджету города Орла.

— Не зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления на автодороги общего пользования стоимостью 110 805,9 тыс. руб.

— Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла не осуществляется своевременный, достоверный и полный учёт муниципальных земельных участков. Существующая система учёта муниципального имущества и ведения Реестра муниципального имущества города Орла не даёт полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципальных земельных участков. УМИЗ не ведёт учёт земельных участков, расположенных в границах городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, что свидетельствует о неисполнении Управлением полномочий по достоверному планированию доходов бюджета города Орла от арендной платы за землю; начислению, учёту и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; контролю за использованием земельных участков на территории города Орла. Задолженность перед бюджетом города Орла по арендной плате за землю и пени, а, следовательно, потери бюджета города Орла по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 192 млн 957 тыс. рублей. Управление не исполняет возложенные на него бюджетные полномочия главного администратора доходов городского бюджета, не принимает своевременных действенных мер для поступления доходов от аренды земли, а также пени за нарушение сроков внесения арендной платы в бюджет города Орла, затягивает сроки направления претензий и обращения в суд с целью принудительного взыскания задолженности с отдельных арендаторов, а также досрочного расторжения договоров аренды. Потери бюджета города Орла в результате неуплаты арендной платы за пользование земельными участками, выделенными под строительство, составили 21 млн 036,9 тыс. рублей. При отсутствии источников возмещения выпадающих доходов УМИЗ проданы земельные участки под строительство гаражей ниже кадастровой стоимости, что привело к потерям бюджета города Орла в 2019 г. в сумме 23 млн 438,5 тыс. рублей, а в 2020 г. по 9 участкам под строительство гаражей в сумме 426,7 тыс. рублей; под строительство аквапарка — 3 млн 434,2 тыс. рублей; под строительство торгового комплекса – 8 млн 503,5 тыс. рублей…

Чиновники продолжают «сорить» бюджетными деньгами. Под угрозой неисполнения остаются даже национальные проекты и сопряженные с ними региональные программы. По данным за первое полугодие 2021 года, расходы на физическую культуру и спорт составили лишь 2,5% от годовых ассигнований. На социальную политику израсходовано 105,7 млн. рублей, или 26,1% от годовых назначений. Расходы Дорожного фонда за 1 полугодие 2021 года исполнены в размере 312,8 млн. рублей или 15,8% к годовому плану. Субсидии транспортным организациям составили 35,2% от годовых ассигнований и направлены организациям, осуществляющим перевозку пассажиров.

В своем обращении Рыбаков касался жилищных вопросов и проблемы переселения граждан из аварийного жилься. По данным за 1-ю половину 2021 года на жилищное хозяйство израсходовано чуть более трети от годовых ассигнований. На коммунальное хозяйство израсходовано и того меньше -29,7% от годовой суммы.

Как показало время, предложения Виталия Рыбакова на сегодняшний день по-прежнему остаются актуальными.

Финансово-экономическая ситуация в городе Орле требует принятия срочных мер, в числе которых:

Кадры

Провести оптимизацию штатов администрации города Орла, оставив и реорганизовав те структурные подразделения, которые исполняют реальные полномочия, обеспечивающие функционирование муниципального образования.

Провести публичную аттестацию на профпригодность руководителей структурных подразделений.

Закрепить трудовыми контрактами и должностными регламентами персональную ответственность за исполнение должностных обязанностей.

Рассмотреть вопросы о персональной, в том числе имущественной, ответственности руководящего и исполнительского состава администрации за допущенные упущения в работе, срыв плановых заданий, нанесенные убытки, невыполненные поручения. Разработать и ввести ключевые показатели оценки эффективности работы всех структурных подразделений администрации города.

Бюджет

Необходимо перейти к проектно-целевому методу формирования бюджета города Орла, обеспечить прозрачность формирования направлений расходования бюджетных средств, выделив все расходы в отдельные проектные направления, определив персонально ответственных руководителя, координатора и исполнителя.

Муниципальные закупки

Ввести для работ по благоустройству, строительству, реконструкции, ремонту городских объектов систему раздельных торгов на строительные и отделочные материалы и производство работ.

Провести аудит ценовой обоснованности муниципальных контрактов на питание школьников и дошкольников. Тот факт, что при сложившимся уровне задолженности поставщикам питания в детские сады и школы поставки тем не менее не прекращаются, может свидетельствовать о завышенной стоимости продукции, о поставках продукции ненадлежащего качества, о картельном сговоре поставщиков, о коррупционном сговоре заказчиков и поставщиков либо лиц, лоббирующих их интересы. В любом случае система закупок школьного питания требует полного пересмотра, особенно с учетом послания Президента РФ от 2020 года. Поставщики, завышающие цены и поставляющие продукцию ненадлежащего качества, должны быть исключены из системы закупок навсегда.

Необходимо создать единую службу муниципального заказа, сняв непрофильные функции с руководителей бюджетных учреждений и сосредоточив их в специализированных подразделениях. Централизация закупок школьного и дошкольного (социального) питания, строительных и ремонтных работ даст возможность снижения стоимости объектов закупки, формирования уровня ценовых предложений для расчета начальной цены, установления единых качественных требований, предъявляемых к товарам, работам и услугам, унификации конкурсных документаций по объектам закупки, повышения качества поставляемой продукции, установления сроков исполнения контрактов продолжительностью до 5 лет, что создаст систему стабильной работы и расширит горизонт планирования для подрядчиков.

Также необходимо сформировать систему оперативного подтверждения происхождения товара, качества и объемов (при приемке товара от поставщика), внедрять инструменты цифровой экономики и электронного мониторинга, которую продвигает председатель Правительства России Михаил Мишустин. Это позволит установить прозрачность цепочки поставки, а также предотвратить поставку контрафактной продукции.

Финансовая устойчивость

Необходимо подготовить и внести в Орловский областной Совет народных депутатов проект закона о внесении изменений в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» с установлением норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Орла не менее 15%. В случае отрицательного заключения губернатора закон необходимо принимать и, в случае необходимости, готовиться преодолевать вето губернатора. Для открытости перед населением следует инициировать принятие этого закона с поименным голосованием депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

Транспортное обслуживание

Первоочередной вопрос, который необходимо решить, это — нужен городу муниципальный электротранспорт или нет. В случае, если электротранспорт нужен, то необходимо превратить ТТП в основное муниципальное предприятие пассажирских маршрутных перевозок в г. Орле, включающее в себя также и автобусные перевозки, как базу для построения транспортной и маршрутной схемы г. Орла.