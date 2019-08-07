«Правды не найти»

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

Деньги орловских дольщиков похитили неустановленные лица?

На прошлой неделе орловские СМИ сообщили, что 2 августа в Орловской области должен начать свою работу региональный Фонд по защите прав участников долевого строительства. Полагаем, новость порадовала не одну сотню орловчан, которые в последние два-три года тщетно добиваются завершения строительства так называемых проблемных домов, в которых им не посчастливилось купить квартиры. Теперь у них есть надежда (пусть пока и призрачная), что их дома все-таки достроят и они наконец-то получат долгожданное жилье. Создание фонда стало первым более-менее конкретным шагом областной власти по решению проблемы орловских обманутых дольщиков, число которых до последнего времени в Орловской области только увеличивалось.

Удивительные совпадения

Удивительным образом известие о создании фонда совпало по времени (с разницей буквально в один день) с выходом на телеканале НТВ сюжета, главной героиней которого стала орловчанка Ирина Малинкова – многодетная мать, воспитывающая ребенка-инвалида. Печальная история Ирины, о которой орловские СМИ (в том числе и «Орловская среда») сообщали еще в начале нынешнего года, теперь стала известна всей стране. Напомним, сейчас семья Ирины (она сама, ее супруг и трое маленьких детей) живут в двухкомнатной служебной квартире на девятом этаже. В доме часто не работает лифт, и это создает для Маленковых большие проблемы – один из их детей вынужден передвигаться в коляске, которую Ирине приходится спускать и поднимать по лестнице вручную.

В августе прошлого года семья взяла ипотеку, чтобы приобрести удобную квартиру в так называемом Первом микрорайоне в деревне Образцово Орловского района. Дом должны были сдать в декабре 2018-го, однако, как рассказала Ирина Маленкова «Орловской среде», строительство застопорилось в октябре, и окончания его не видно по сей день.

Застройщик – ООО «Компания Стройсервис» — неоднократно переносил сроки окончания строительства, причем без официального уведомления дольщиков, и до сих пор кормит людей обещаниями.

В свое время Ирина Маленкова создала группу дольщиков, которые всеми доступными им средствами пытаются отстаивать свои права. Прежде всего, разумеется, начали с обращений в официальные инстанции – Госстройнадзор, прокуратуру, к губернатору Клычкову…

Как рассказала Ирина Маленкова, после ее обращений в прокуратуру и Госстройнадзор с просьбой проверить застройщика на предмет нецелевого использования средств дольщиков, выяснилось, что у компании «Стройсервис» не было единого счета – денежные средства, поступающие от дольщиков, распределялись несколькими потоками и выводились неизвестно куда. Госстройнадзор по результатам проверки вынес застройщику… предостережение по фактам выявленных нарушений. И лишь позднее было возбуждено уголовное дело. Надо сказать, что дело возбудили только после того, как один из дольщиков «Стройсервиса» рассказал о своих проблемах Владимиру Путину во время прямой линии с президентом, — буквально в тот же день – 20 июня. Потерпевшими признаны 285 дольщиков, в том числе и Ирина Маленкова, получившая соответствующее постановление, подписанное следователем СО ОМВД РФ по Орловскому району. Как следует из этого документа, с 2016 по 2018 год с ООО «Компания Стройсервис» было заключено 285 договоров участия в долевом строительстве домов в микрорайоне «Первый» на общую сумму 202 миллиона 877,8 рублей. «В настоящее время объекты не сданы, работы по строительству не ведутся, установленные сроки сдачи объектов долевого строительства истекли», — говорится в постановлении, датированном 28 июня 2019 года. В результате следователь приходит к выводу, что средства дольщиков похищены путем обмана. Кем похищены? Ну разумеется, неустановленными лицами! Из числа руководства ООО «Компания Стройсервис».

Дела давно минувших дней

Чтобы понять, кто может входить в круг неустановленных лиц, обратимся к официальным данным о компании-застройщике, которые имеются в открытом доступе. В настоящее время учредителем и гендиректором ООО «Компания Стройсервис» числится гражданин Александр Калашников. До сентября 2018 года гендиректором был некто Александр Стеблецов (он же учредитель в разные периоды времени). Ну, а отцом-основателем и первым генеральным директором славной компании, появившейся на свет в июле 2013 года, является Величкин Андрей Анатольевич. И хотя свои руководящие полномочия гражданин Величкин официально сложил еще в 2016 году, именно он до последнего времени представлял компанию в переговорах с дольщиками. Поэтому к данному гражданину есть смысл присмотреться – тем более, что личность его примечательна во всех отношениях. Впрочем, не только личность, но и связи.

Заочное знакомство с гражданином Величкиным автора этого материала состоялось в далеком уже 2009 году, в бытность журналистом областной газеты «Орловская правда» (которую в те времена еще не принято было называть ОПой) – Величкин стал героем публикации под названием «Дело о контрабанде». Речь в ней шла о преступной схеме, с помощью которой гражданин Величкин и его подельник Пилюгин обманули государство почти на четыре миллиона рублей. События происходили в 2005 году, и по тем временам это была существенная сумма. Суть дела вкратце такова: учредитель и гендиректор ООО «МастерАгро» Величкин и менеджер той же фирмы Пилюгин занимались поставками в Россию сельхозтехники из Германии и при этом подделывали сопроводительные документы – экспортные декларации, накладные, счета-фактуры. В результате таможенные платежи занижались в несколько раз. При этом товар на Орловской таможне декларировал гражданин Величкин, который и вносил в грузовые таможенные декларации фальшивые данные. Схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Орловской области, было возбуждено уголовное дело, и в итоге Величкин и Пилюгин получили по три года лишения свободы.

Тогда, 10 лет назад, ни журналистам (о деле писали несколько орловских СМИ), ни сотрудникам ФСБ, полагаем, не могло прийти в голову, что спустя некоторое время осужденный контрабандист Величкин вновь «засветится» в прессе – правда, уже в качестве успешного бизнесмена, руководителя ООО «Компания Стройсервис»: так, например, в 2017 году наш фигурант стал лауреатом премии «Орловский бизнес» в номинации «Малоэтажное строительство», а награду ему вручала небезызвестная Ольга Бочмаго – в то время гендиректор государственной «Корпорации развития Орловской области».

Впрочем, удивляться таким метаморфозам не приходится, зная славные традиции Орловского края, где место гражданина в социальной иерархии, как правило (хотя есть и исключения), зависит не от его способностей, талантов, порядочности, даже не от предприимчивости и везения, а от количества и, главное, качества нужных знакомств и связей. И в этом смысле у гражданина Величкина все в порядке.

Помимо ООО «Компания Стройсервис» гражданин Величкин в свое время учредил еще несколько фирм. Среди них, например, ООО «Гостиный двор», зарегистрированное в 2011 году, соучредителями которого наряду с Андреем Величкиным в то время являлись его супруга Алена Величкина и Светлана Маркина. Последняя фамилия в Орле известна довольно широко: в свое время предприниматель Михаил Маркин, которому, по нашим данным госпожа Маркина приходится не чужим человеком оказался в центре скандала (кстати, в том же 2011 году) со строительством торгового центра в заповедной зоне Орла – на улице Комсомольской, рядом с кинотеатром «Октябрь», о чем писала газета «Красная строка». Напомним, тогда депутаты горсовета попытались воспротивиться планам господина Маркина, но тому все же удалось получить разрешение на строительство, пройдя несколько судебных инстанций. Сегодня этот ТЦ хорошо известен всем горожанам – и называется он «Гостиный двор».

Процитируем «Красную строку»: «Так кто же он, этот М. Маркин?

Вот удостоверение № 10 помощника депутата горсовета г. Орла от избирательного округа № 2, в свое время выданное на имя некоего Маркина Михаила Геннадьевича. Да, да, уважаемый читатель, на этот раз вы правы: удачливый предприниматель Маркин, вокруг которого идёт ажиотаж аж на федеральном уровне, был помощником депутата горсовета О. Кошелева. (…)

Еще более уверенно теперь можно предполагать, почему вопрос о строительстве торгового комплекса в заповедной зоне вообще был вынесен на заседание горсовета города Орла. Казалось бы, тут и выносить-то нечего. Ан нет — вынесли. Почему? Ну, ни для кого не секрет, что депутат от округа № 2 О. Кошелев является другом нынешнего председателя горсовета Л. Музалевского. Даже в «Орел-Карат» ходят вместе заниматься. А кто станет спорить, что эти люди куда более удачливы, чем малоизвестный предприниматель Маркин?»

Таким образом, не надо обладать выдающимся аналитическим умом, чтобы выстроить цепочку Маркин-Кошелев-Музалевский (двое последних с тех пор сделали головокружительную политическую карьеру: первый стал спикером облсовета, второй – его замом). А при чем здесь Величкин? А вот при чем: скандально известный ТЦ «Гостиный двор», построенный в заповедной зоне, возводила именно фирма Величкина – ООО «Компания Стройсервис», о чем открыто сообщается на ее официальном сайте. Эта же компания под руководством господина Величкина «засветилась» в некрасивой истории со строительством высотки рядом со школой №38, о чем писал в свое время известный орловский блогер Георгий Саркисян: «Оказалось, что принадлежавший школе земельный участок, на котором располагались спортивные сооружения: асфальтированная баскетбольная площадка, беговая дорожка, футбольные ворота, брусья и лестница с канатами, был отчужден и приватизирован якобы под строительство спорткомплекса сначала фирмой «Орион», а затем перепродан ООО «Компания Стройсервис». Разведка донесла, что директор школы дал согласие на отъем школьной земли после убедительных диалогов с председателем орловского облсовета — главного орловского единороса Леонида Музалевского».

Теперь самое время вспомнить об истории с контрабандой на Орловской таможне, о которой упоминалось выше. Как уже говорилось, свои контрабандные дела господин Величкин вершил в 2005 году. В то же самое время на той же самой таможне осуществляла свою деятельность и фирма ЗАО «РОСТЭК-Запад-Орёл». Внушительным пакетом акций этого ЗАО (49%) владело ОАО «Автокомплекс», в котором более 50% акций в свою очередь принадлежало семье Музалевских. А занималось ЗАО «РОСТЭК-Запад-Орёл» таможенными операциями. Причем, как писала еще в 2015 году «Орловская среда» («Персональное дело спикера, 21 января 2015 г.), «таможеннный» сектор бизнеса Музалевского не обошелся без громких скандалов. Так, в мае 2005 года инспекторская проверка деятельности орловской таможни выявила, что должностные лица Заводского таможенного поста не осуществляли контроль за деятельностью склада временного хранения ОАО «Автокомплекс». Кроме того, выплыли на свет факты неразмещения в срок внутреннего таможенного транзита на СВХ грузов, отсутствовали приемочные росписи за копии таможенных документов при временном хранении товаров, а при размещении грузов на СВХ ОАО «Автокомплекс» на оформительских документах таможенного поста не ставились отметки о поступлении товаров, датах, времени. По итогам проверки вся «верхушка» орловской таможни получила строгие выговоры и взыскания». Такие совпадения наводят на мысли: а не с тех ли, таможенных, пор и возникли столь полезные для господина Величкина связи? И если эта версия верна, многое становится объяснимым. Например, то, почему представители компании «Стройсервис» так беспардонно ведут себя с дольщиками.

«Мы этим не занимаемся»

На последней встрече дольщиков с гендиректором «Стройсервиса» господином Калашниковым и юристом компании господином Морозовым, состоявшейся под патронажем руководителя областного департамента контрольной и надзорной деятельности(в структуру которого входит Управление Госстройнадзора) Юрия Мишустина, Ирина Маленкова попросила представителей застройщика ознакомить дольщиков с новыми сроками окончания строительства. Но что господин Морозов на голубом глазу заявил, что нужных бумаг у них при себе нет, поскольку, дескать, их никто не предупредил, что дольщики спросят про сроки (!). Следующий вопрос Ирина Маленкова задала чиновнику Мишустину: «Почему вы не оказываете никаких конкретных действий со стороны государства? Почему вы не наказываете застройщика за сроки? Почему вы разрешаете переносить сроки самовольно?». «Мы этим не занимаемся, — опять же на голубом глазу ответил Мишустин. – Мы занимаемся надзором, чтобы дом был достроен».

Результаты этого надзора известны: строительство на позиции номер восемь, то есть в том самом доме, где год назад Ирина Маленкова купила квартиру, практически не ведется. Причем застройщики, по словам Ирины, винят в этом… самих дольщиков: дескать те поднимают много шума, из-за чего якобы невозможно закончить стройку.

Что касается губернатора Клычкова, к которому дольщики из Первого микрорайона обращались неоднократно, то он, по своему обыкновению, предпочитает оставаться в стороне от острых проблем и неудобных ситуаций. Так, буквально недавно в ответ на обращение одной из участниц долевого строительства, пришедшей на личный прием к губернатору (тот самый, который он показательно проводил на площади Ленина 12 июня), Андрей Клычков сообщил о следующих принятых для решения проблемы дольщиков мерах: «Еженедельно по пятницам в 16-00 проходят встречи на строительной площадке с участием инициативной группы дольщиков, строительного надзора, застройщика. Организовано информирование дольщиков в сети интернет с фотоотчетом». И указал телефон… Ирины Маленковой. Чтобы, так сказать, граждане знали, к кому обращаться. Сама Ирина такой позиции главы региона удивляется:

— Я считаю, что первое, что должен сделать губернатор, — это взять ситуацию под реальный контроль, — говорит Маленкова. — Вникнуть в ситуацию и помочь людям. Я дозвонилась к нему на прямую линию – он мне даже не дал договорить. Меня оборвали на полуслове и начали рассказывать про эскроу-счета, которые к нам никак не относятся. И откровенно сказал: меняйте застройщика. А как мы его можем поменять?

К слову, об эскроу-счетах. В апреле нынешнего года на телеканале «Истоки» вышел сюжет, в котором об использовании эскроу-счетов в долевом строительстве рассказывал управляющий «Сбербанка» в Орловской области Ярослав Скирта. Суть данной схемы проста: в связи с изменениями в федеральном законодательстве застройщик больше не сможет использовать деньги дольщиков, они будут поступать в банк и храниться там до момента сдачи дома в эксплуатацию. Как сообщается в сюжете, в соответствии с этой схемой ООО «Компания Стройсервис» получило от Сбербанка кредит на постройку еще одного дома в микрорайоне Первый. При этом, как уверил господин Скирта, «финансирование Сбербанк дал на достройку также тех домов, которые сейчас находятся еще в незавершенной стадии готовности».

Впоследствии, как сообщила Ирина Маленкова, уже в личной беседе представитель Сбербанка сообщил ей, что деньги были выделены лишь на строительство нового дома, но не на достройку начатых позиций.

При этом, по некоторым данным, новые дома возводит уже не «Компания Стройсервис», а другая контора, аффилированная все с тем же господином Величкиным. Как выяснила Ирина Маленкова, этой же фирме г-н Величкин продал земли, на которых должны были строиться остальные дома Первого микрорайона – причем за чисто символическую сумму в пять миллионов рублей.

Примечательно, что в том же ролике наряду с господином Скиртой снялся и господин Величкин, который, повторим, с марта 2019 года никакого отношения к компании «Стройсервис» официально не имел. Тем не менее представленный как коммерческий директор ГК «Стройсервис» Величкин заявил буквально следующее:

— Сейчас идет полным ходом заключение договоров с поставщиками материалов, и заключены договора с подрядчиками, определяемся со сроками выхода на площадку. По второму, восьмому, четвертому дому – дома должны быть сданы в этом году, как мы уже анонсировали – это лето, третий квартал этого года».

Лето заканчивается менее чем через месяц. Ни один из перечисленных домов в Первом микрорайоне, разумеется, пока не сдан. И будет ли сдан – пока большой вопрос.

— Самое печальное, — говорит Ирина Маленкова, — все всё прекрасно видят, прекрасно знают – и закрывают глаза. — Правды просто не найти.

Добавим, что правды не могут найти не только дольщики Первого микрорайона, но и их собраться по несчастью, вложившие деньги в строительство домов на улицах Панчука, Бурова, Родзевича-Белевича в Орле и в поселке Нарышкино – всего более тысячи человек. Недостроенные дома в Орловской области как грибы выросли в последние два-три года при полном попустительстве региональной власти. Всем пострадавшим чиновники – начиная от руководителя Госстройнадзора и заканчивая губернатором на протяжении долгого времени обещали, что проблемы будут решены, но никто из обманутых орловских дольщиков до сих пор не получил своих квартир. Деньги тоже никому не вернули. Никто из недобросовестных застройщиков пока не понес наказания: некоторые благополучно и беспрепятственно покинули Орловскую область, а некоторые, как та же компания «Стройсервис», продолжают торговать еще не построенными квартирами. В возбужденных уголовных делах фигурируют неустановленные лица, имена которых хорошо известны не только дольщикам, н и широкой общественности. Но дело в том, что за обладателями этих имен, похоже, стоят носители имен еще более известных – и это позволяет первым не бояться ни бога, ни черта, ни правоохранительных органов…

А простым орловчанам, таким, как Ирина Маленкова, остается уповать лишь на президента и огласку проблемы на федеральных телеканалах. Потому что все остальные методы, как показывает практика, в Орловской области не действуют. Ах, да… теперь вот еще Фонд помощи дольщикам есть.

Татьяна Филева

Тем временем:

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщению федеральных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки.

По данным средств массовой информации, в г. Орле многодетная семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид, с трудом находит денежные средства для приобретения тяжелобольному ребенку дорогостоящих лекарств. Помимо этого, вследствие ненадлежащей работы лифта в доме, где проживает семья, затруднен выход ребенка-инвалида на улицу, что нарушает его права на доступность к объектам социальной инфраструктуры.

Семья оплачивает ипотеку на основании договора о долевом строительстве многоквартирного жилого дома, обязательства перед застройщиком ООО «Компания Стройсервис» по оплате жилья выполнены, однако до настоящего времени застройщиком квартира в собственность не передана.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, их доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также осуществления государственного строительного надзора за строительством ООО «Компания Стройсервис» многоквартирного жилого дома и принятия мер к завершению строительства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

За ходом доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления.

СУ СК РФ по Орловской области