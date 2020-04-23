Правительство Орловской области об электронных пропусках: «На данный момент таких решений не принималось»

Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение системы цифровых пропусков. В рамках внедрения системы к федеральной платформе могут быть подключены семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Как сообщили в правительстве Орловской области, система электронных спецпропусков может быть допущена к развертыванию в исключительной ситуации и только если правительством Орловской области будет принято соответствующее решение. На данный момент таких решений не принималось.

Правительство области прогнозирует разное течение ситуации и пока на данный момент проинформировало Минкомсвязь о готовности в случае необходимости использовать сервис «Госуслуги СТОП Коронавирус», а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию.