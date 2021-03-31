Право на слово

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

В понедельник депутаты из Справедливой команды Орловского горсовета провели брифинг, на котором высказали свою позицию по нескольким вопросам, обсуждавшимся на мартовской сессии горсовета. Главным из них, безусловно стал вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Справедливой команде не позволили до конца выразить свою позицию, поэтому депутаты были вынуждены провести своего рода акцию: все девять представителей Справедливой команды встали и на протяжении 15 минут требовали слова, которого их лишил председатель горсовета Василий Новиков, ссылаясь на регламент. Позднее в информационном поле появились сообщения, где этих депутатов выставили чуть ли не дебоширами, едва не сорвавшими голосование. Однако сама Справедливая команда уверена: регламент нарушил как раз председатель горсовета с одной целью – лишить «неугодных» депутатов права слова. Ниже «Орловская среда» публикует стенограмму выступления депутатов в той части брифинга, где шла речь о тарифах на проезд. Другие темы – о попытке заставить молчать депутатов с помощью правил депутатской этики и о проблеме с приемкой моста «Дружба» мы расскажем в следующем номере «Орловской среды»

Депутат Руслан Перелыгин, открывая брифинг, назвал вещи своими именами:

– На сессии Орловского городского совета 25 марта против Справедливой команды была устроена провокация. Однозначно она была спланирована. Произошло существенное для наших жителей повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. При этом у людей не растут зарплаты, идет отрицательная динамика по уровню доходов. Наша фракция подготовила обращение к депутатам, чтобы они не поддерживали данную инициативу, но мы не смогли его озвучить.

В частности, как рассказал Перелыгин, он как руководитель фракции «Справедливая Россия» несколько раз поднимал руку и просил слова, чтобы донести позицию фракции до депутатов.

– Но, когда я начал выступать, Василий Новиков инициировал процедуру голосования. Я подошел к нему и напомнил, что он обещал дать мне слово. Он меня не слушал и начал перекрикивать. Я был вынужден подняться на трибуну, чтобы выразить нашу общую позицию по данному вопросу. Но они сделали свои микрофоны громче, и тогда мы были вынуждены просить дать нам слово. Это не просто – просить слова на протяжении 15 минут. Мы не коммунисты прошлых созывов, мы не будем терпеть: если нам не дают слово, значит мы это слово должны взять и будем брать. Мы делегированы жителями города Орла представлять их интересы в городском совете. И мы будем бороться за правду и справедливость. И такие спланированные провокации, о которых мы узнали, мы будем пресекать. И мы не случайно стремимся донести свою позицию через СМИ: потому что близкие к власти СМИ переворачивают ситуацию таким образом, чтобы у наших жителей возникли сомнения по поводу депутатов из Справедливой команды. Подчеркну: мы единственные в городском совете, кто пытался защитить интересы наших граждан. И мы не сдались. Мы готовим обращение в прокуратуру, поскольку мы считаем, что голосование по данному вопросу было нелегитимным.

Коллегу поддержал депутат Игорь Рыбаков:

– То, что произошло на сессии горсовета, было заранее запланировано. Было договорено по максимуму стараться не давать слова, не давать задавать вопросы членам Справедливой команды, не давать нам выступать. Все началось с первых минут сессии. Когда представители Справедливой команды стали предлагать внести в раздел «Разное» вопросы для обсуждения. Важные вопросы для жителей нашего города: состояние ТТП, дороги, светофоры и так далее. Я предложил снять из повестки вопрос о повышении тарифа на проезд, потому что он не был до конца проработан. И, заметьте, депутаты от «Единой России» и примкнувшей к ним КПРФ проголосовали, чтобы эти вопросы не включались в повестку дня. И это говорит о том, что они не хотят, чтобы жители узнали ответы на те главные вопросы, которые ставит Справедливая команда. И я считаю, что стыд и позор тем депутатам, которые голосовали за несправедливые тарифы. А есть ли у них совесть, пусть они решат сами.

Депутаты Справедливой команды представляют 100 тысяч жителей нашего города. И не давать им выступать – это низко. Депутаты, голосующие вразрез с интересами жителей, которые за них голосовали, по сути являются предателями их интересов.

Депутат Константин Клепов напомнил, что экономическое обоснование повышения тарифа было неполным:

– Отсутствовали данные об уровне затрат, которые несут частные перевозчики. Непонятно, из чего складываются их затраты. Если мы планируем поднять тариф, мы должны четко понимать, какими будут графики перевозок, маршруты, состояние автопарка… В противном случае непонятно, за что платят граждане. Это неудобные вопросы, и председатель старался сделать все, чтобы мы не могли их задать.

Руслан Перелыгин также вкратце рассказал о том, почему Справедливая команда выступила против повышения тарифов:

– Реальные доходы населения не то что не растут – они падают. Об этом говорит статистика. Безработица у нас зашкаливает. Людям живется очень тяжело. А те, у кого есть работа, вынуждены пользоваться общественным транспортом. И теперь добраться до работы, где не повышается заработная плата, стало дороже на 15-17 процентов.

И мы хотели высказать свою позицию о том, что на граждан нельзя перекладывать финансовое бремя из-за непрофессионализма руководителей транспортных предприятий. Кроме того, мы потребовали от мэра провести проверку тех перевозчиков, которые сегодня обслуживают городские маршруты: кто платит зарплату в конвертах. Но конкретного ответа, когда будет проведена эта проверка, мы не получили. А водители маршруток, как правило, работают по несколько смен. Я это знаю на собственном опыте: несколько лет назад я с маленьким сыном попал в ДТП, в наш автомобиль врезалась маршрутка. Выяснилось, что водитель находился за рулем третьи сутки! И владелец этих маршруток до сих пор работает! И он один из лоббистов повышения тарифов. Вот так мэрия внедряет новые подходы, по мнению товарища Парахина.

Заметим, что новые подходы внедряет не только новый мэр, но и старое руководство горсовета в лице председателя Василия Новикова. Всегда славящийся свой демократичностью городской парламент в последнее время настойчиво пытаются лишить статуса места для дискуссий, используя в качестве «дубинки» регламент.

О регламенте и о том, кто его на самом деле нарушал, рассказал депутат Сергей Елесин:

– По регламенту горсовета на обсуждение каждого вопроса выделяется определенное количество времени. И депутаты перед сессией принимают решение, сколько времени будет обсуждаться тот или иной вопрос. Например, на вопрос о повышении тарифов было выделено 30 минут. При этом есть определенный порядок выступлений: основной доклад, потом – содокладчики, потом депутаты задают вопросы (каждый депутат имеет право задать два вопроса), а затем каждый депутат имеет право выступить. Но почему-то председатель горсовета Василий Новиков считает, что он имеет право нарушать принятый в начале сессии регламент, прерывать депутатов в середине их выступлений, не давать им задавать вопросы и выступать. Такое поведение недопустимо для председательствующего на сессии. Во-первых, это наш коллега, мы с ним на равных. И он выполняет функцию ведения сессии, предоставляя слово депутатам. Он не вправе решать, кому он даст слово, кому – не даст. Он лишь выполняет функцию, поручение других депутатов, чтобы не было балагана. К сожалению, Новиков с этой задачей не справляется абсолютно… Во время обсуждения самого резонансного вопроса о повышении тарифов – на 23-й минуте (повторяю, было отведено 30 минут на обсуждение) председательствующий прервал выступающих и перешел к голосованию. Что было сделано в нарушение регламента и Устава города.

Получается, наша команда требовала соблюдения регламента. Мы обязаны высказать свою позицию и позицию своих избирателей. И рассмотрение вопросов с седьмого по тринадцатый проходило в полном гвалте: мы требовали соблюдения своих прав, а Новиков параллельно вел сессию. Было два горсовета. Поэтому я считаю, что голосование по этим вопросам вообще нелегитимно, и решения по ним должны быть отменены. По этому поводу мы обратимся в прокуратуру.

Ну, и наконец, депутаты напомнили, что горсовет – это место для дискуссий, а слово – один из главных инструментов депутата.

Депутат Игорь Коновалов:

– Горсовет – это в принципе площадка для дискуссий, где должны высказываться разные мнения: администрации, депутатов, общественников. Но в последнее время на сессиях горсовета не хотят даже видеть общественников – были прецеденты, когда их под разными предлогами не пускали в зал заседаний. И дошли до того, что избранных депутатов не хотят слышать. Мы видим, что «Коммунистическая партия «Единой России» за все голосует единогласно. Чем они руководствуются, я не знаю. Но у Справедливой команды есть свое мнение, и прошедшая показала, что это мнение не хотят слышать. Но мнение, которое мы доносили во время этой и предыдущих сессий, это не наше личное мнение, это – мнение жителей нашего города. Люди высказывают его на личных приемах, в обращениях, в социальных сетях, просто на улицах. Мы как депутаты хорошо знаем и понимаем проблемы людей и города и доносим их до городской власти на сессиях горсовета. Но узкий круг лиц, находящихся в президиуме горсовета, почему-то решил, что это мнение звучать не должно. Или, может быть, они хотят, чтобы это мнение не стало достоянием СМИ. Неслучайно произошедшее на последней сессии в социальных сетях подавалось искаженно: якобы мы вели себя как-то некорректно. Все было в рамках, мы отстаивали интересы наших граждан. Мы действительно не хотели согласовывать повышение тарифа на проезд, во всяком случае – по тем основаниям, которые были нам представлены на сессии.

Депутат Руслан Перелыгин:

– Мы, в отличие от представителей «Единой России», никого не толкали, никому не угрожали. Мы просто требовали слова. Слово – это наш инструмент, при помощи которого мы доводим свою позицию до депутатов других фракций. Сегодня мы видим, как организована работа в Орловском городском совете, и мне есть с чем сравнить. Я четыре года был депутатом Орловского областного совета. В горсовете все процессы организованы, скажем так, тяп-ляп. Голоса считаются непонятно как. Приблизительно. Мы заставляем их пересчитывать и указывать точное количество. Новиков, на наш взгляд, со своими обязанностями председателя не справляется. А сейчас он себя показал и как человек, который против дискуссий. В городском совете сегодня нет демократии, свободы слова. Зачем такая власть, если я сижу на сессии и слышу, как сидящие за мной представители партии «Единая Россия» говорят между собой: «Когда хоть эта сессия закончится? Когда мы пойдем уже?». Если не хотите заниматься проблемами города, проблемами жителей, уходите. Кто вас держит? Сдайте мандаты – и уходите… Поэтому мы будем помогать Орловскому городскому совету качественнее работать, предлагать депутатам, которые не хотят проводить время на сессиях, которые не хотят один раз в месяц обсуждать вопросы жизни города, сдавать мандаты. Мы пойдем на округа к их избирателям, пусть они инициируют отзыв этих депутатов… Мы научим их работать. У нас много энергии и сил.

Депутат Игорь Рыбаков:

– Мы будем доносить до жителей, что депутат их округа голосует вразрез с их интересами. До каждого избирателя. Ни Новиков, ни Негин, ни кто-либо еще не имеют права лишать депутата возможности задавать вопросы и требовать ответов на них.

Депутат Сергей Елесин:

– Горсовет – это место для дискуссий. И наша основная задача- рассматривать все варианты подхода к тому или иному вопросу, даже если они отличаются от мнения большинства. Чтобы граждане понимали, почему депутаты принимают то или иное решение. И тогда граждане будут решать, каких депутатов в будущем выбирать, а каких – нет.

Продолжение следует