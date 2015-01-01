Праздничные концерты, посвященные 8 марта, в Орле

6 марта в 15 часов в Орловском городском центре культуры состоится торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Яркую программу  представят лучшие солисты и творческие коллективы города: воспитанники и педагоги Орловского городского центра культуры, хоровой, хореографической и музыкальной школ, Центра русской гармоники, студии бального танца «Вдохновение» и др. Вход для всех желающих свободный.
7 марта в 16 часов праздничный концерт состоится в Городском парке культуры и отдыха. 8 марта в 12 часов представительниц прекрасной половины человечества ждут на праздник в КДЦ «Металлург». Вход на концерты также свободный, информирует пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 06 Мар 2017 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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