Праздничные концерты, посвященные 8 марта, в Орле

6 марта в 15 часов в Орловском городском центре культуры состоится торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Яркую программу представят лучшие солисты и творческие коллективы города: воспитанники и педагоги Орловского городского центра культуры, хоровой, хореографической и музыкальной школ, Центра русской гармоники, студии бального танца «Вдохновение» и др. Вход для всех желающих свободный.

7 марта в 16 часов праздничный концерт состоится в Городском парке культуры и отдыха. 8 марта в 12 часов представительниц прекрасной половины человечества ждут на праздник в КДЦ «Металлург». Вход на концерты также свободный, информирует пресс-служба администрации Орла.