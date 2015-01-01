Праздничные мероприятия для орловчан в новогоднюю ночь

В Орле в новогоднюю ночь празднования развернутся сразу в трех районах города, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

Центральной площадкой станет площадь им. Ленина. Здесь в 1.45 начнется битва диджеев «Танцующий город». В 2 часа над площадью прогремит праздничный фейерверк. Праздник на главной площади города завершится в половине четвертого.

В Городском парке культуры и отдыха гуляния начнутся в 1.30 и завершится в 4 часа.

Жители Северного района смогут принять участие в праздновании на площадке перед КДЦ «Металлург» с часу ночи до пяти утра. В 2 часа небо здесь также раскрасят огни салюта.

В Заводском районе торжество будет проходить у ёлки перед Орловским городским центром культуры с 1 до 3 часов.

В мэрии Орла напоминают, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 4 часов. На маршруты выйдут автобусы частных перевозчиков, муниципальный транспорт курсировать не будет.

Во время новогодних каникул ежедневно с 1 по 6 января в 12 часов у ёлки в Детском парке будет проходить новогодняя интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки «Приключения Золотого петушка». Городской парк приглашает на утренники в 12 часов 3 и 5 января.

7 января в Детском парке в 12 часов пройдет фольклорно-обрядовое представление «Рождественский вертеп». В 14.30 в Городском парке культуры и отдыха начнется праздничная программа, посвященная Рождеству, а в 17 часов в центральном парке откроется вечер отдыха «Рождественские колядки».

8 января в 11 часов детская школа искусств имени Кабалевского приглашает всех посетить представление «Рождественская сказка».

Любители спорта смогут поучаствовать в физкультурных праздниках 3 января в 12 часов — на спортивной площадке по ул. Маринченко, 9б, а 6 января в полдень — на спортивной площадке по ул. Паровозной, 58.