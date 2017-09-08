Праздничные мероприятия к 80-летию образования Орловской области

27 сентября в Орле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Орловской области.

Возложение цветов к мемориалу героев-танкистов — 10.00.

В 18.30 на площади им. Ленина начнется праздничный концерт. В гала-концерте «Вперед Орловщина, вперед Россия» на площади им. Ленина примут участие воспитанники тренера по спортивной акробатике Клавдии Наумовой, оркестр Академии ФСО, артисты ансамбля «Славица», студенты ОГИК и многие другие.

В 21.00 — праздничный фейерверк.