Праздничные мероприятия к 80-летию образования Орловской области

27 сентября в Орле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Орловской области.

Возложение цветов к мемориалу героев-танкистов —  10.00.

В 18.30 на площади им. Ленина начнется праздничный концерт. В гала-концерте «Вперед Орловщина, вперед Россия» на площади им. Ленина примут участие воспитанники тренера по спортивной акробатике Клавдии Наумовой, оркестр Академии ФСО, артисты ансамбля «Славица», студенты ОГИК и многие другие.

В 21.00 — праздничный фейерверк.

 

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Опубликовано 25 Сен 2017 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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