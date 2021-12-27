«Праздничный» график работы орловских налоговых инспекций

В последний рабочий день 2021 года – 30 декабря — налоговые инспекции региона будут осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков с 09.00 до 18.00.

В период новогодних каникул услуги ФНС России будут доступны орловчанам через Интернет-сервисы службы.

С их помощью можно оплатить налоги и налоговую задолженность, направить в налоговой орган декларацию по форме 3-НДФЛ, уточнить наличие права на льготы и т.д.

После новогодних праздников орловские налоговые инспекции начнут прием посетителей с 10 января, информирует УФНС России по Орловской области.