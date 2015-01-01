Праздник хореографии

№12 (460) от 12 апреля 2017 г.

В Орловском государственном институте культуры состоялся концерт кафедры хореографии, приуроченный к 45-летию вуза.

Профориентационный концерт включал в себя практически все танцевальные направления: от классического танца до уличного; особый интерес у зрителей —участников танцевальных коллективов со всего города — вызвали номера, поставленные выдающимися хореографами: Игорем Моисеевым («Аргентинский танец»), Павлом Вирским («Ой, до под вишнею»), Надежды Надеждиной ( «Танец с платочком»), Зурабом Толбеевым («Хлопари»).

Зрители смогли увидеть и номера преподавателей кафедры: Владимира Сергиенко, Константина Гладышева, Николая и Надежды Заикиных, Людмилы Антроповой, Натальи Фетисовой, Ларисы Бухвостовой, Ирины Фоменко, Светланы Щекотихиной, и работы студентов.

— В концерте принимали участие студенты всех курсов и все преподаватели. Такие масштабные концерты полезны как с точки зрения взаимопомощи и взаимовыручки, так и с точки зрения опыта, который участники передают друг другу, — считает заведующая кафедрой хореографии ОГИК Светлана Щекотихина. — Было очень много совместных работ, в том числе представленных на международных конкурсах и ставших обладателями различных премий.

 

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Опубликовано 12 Апр 2017 в 13:53. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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