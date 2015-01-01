Праздник хореографии

№12 (460) от 12 апреля 2017 г.

В Орловском государственном институте культуры состоялся концерт кафедры хореографии, приуроченный к 45-летию вуза.

Профориентационный концерт включал в себя практически все танцевальные направления: от классического танца до уличного; особый интерес у зрителей —участников танцевальных коллективов со всего города — вызвали номера, поставленные выдающимися хореографами: Игорем Моисеевым («Аргентинский танец»), Павлом Вирским («Ой, до под вишнею»), Надежды Надеждиной ( «Танец с платочком»), Зурабом Толбеевым («Хлопари»).

Зрители смогли увидеть и номера преподавателей кафедры: Владимира Сергиенко, Константина Гладышева, Николая и Надежды Заикиных, Людмилы Антроповой, Натальи Фетисовой, Ларисы Бухвостовой, Ирины Фоменко, Светланы Щекотихиной, и работы студентов.

— В концерте принимали участие студенты всех курсов и все преподаватели. Такие масштабные концерты полезны как с точки зрения взаимопомощи и взаимовыручки, так и с точки зрения опыта, который участники передают друг другу, — считает заведующая кафедрой хореографии ОГИК Светлана Щекотихина. — Было очень много совместных работ, в том числе представленных на международных конкурсах и ставших обладателями различных премий.