24 июля 2018



Праздник любви в дырявом сквере 12+

3 августа с 13.00 на площадках под Александровским мостом в девятый раз состоится праздник «Орел — созвездие любви». Областной центр будет показан в трех ролях: Город воинской славы, Город литературной славы, Город молодости и любви.

Что характерно, одной из площадок проведения праздника выбран сквер Артиллеристов, где зияет жуткий ничем не огороженный провал, поотвалилась плитка со ступенек и в целом вид отнюдь не торжественный. Между тем, по программе именно здесь с 13.00 до 14.30 будет организована площадка «Дорогами войны…», центральным персонажем которой станет Василий Тёркин — герой поэмы Александра Твардовского. Для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры: молодежный оркестр, ансамбль «Душа России», а также участники творческих коллективов досуговых отделений центров социального обслуживания населения города Орла. Кроме того, гости праздника смогут отведать блюда военно-полевой кухни. Завершит работу этой площадки возложение цветов к памятному знаку. В нем примут участие ветераны супружеской жизни, молодожены, участники праздника.

В сквере Семьи также с 13.00 будет работать площадка «Родины моей черты!», главным героем которой станет Иван Тургенев. Тематическая зона перенесет орловцев в литературно-музыкальный салон времен нашего великого земляка. Запланированы выступления творческих коллективов города, а также артистов театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

А в 15.00 по аллее ротонды Александровского моста торжественно пройдут молодожены и ветераны семейной жизни, и это шествие ознаменует начало финальной части праздника «Город молодости и любви — Орел!». Далее запланирован парад колясок, творческие номера, чествование юбиляров супружеской жизни и клятва молодоженов с вручением им свидетельств о регистрации браков. Завершит праздник торжественный выпуск голубей, а затем — праздничный фуршет, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 24 Июл 2018 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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