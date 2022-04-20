20 апреля 2022



Предприниматель из Орла создал колбасу из «будущего»

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило факты сертификации продукции с авансовой датой выработки.

Так, 1 апреля 2022 года индивидуальный предприниматель Л. из Орловской области оформил ветеринарный сертификат на мясную продукцию (колбасу копченую) с датой выработки 30.04.2022.

По результатам мониторинга хозяйствующему субъекту вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и вынесено предупреждение в системе «Ветис паспорт», информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 20 Апр 2022 в 13:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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