Предприниматель из Орла создал колбасу из «будущего»

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило факты сертификации продукции с авансовой датой выработки.

Так, 1 апреля 2022 года индивидуальный предприниматель Л. из Орловской области оформил ветеринарный сертификат на мясную продукцию (колбасу копченую) с датой выработки 30.04.2022.

По результатам мониторинга хозяйствующему субъекту вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и вынесено предупреждение в системе «Ветис паспорт», информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.