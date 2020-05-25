25 мая 2020



Предпринимателям упростили процедуру подачи заявлений на субсидии

Орловские индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России («Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях» https://service.nalog.ru/subsidy/). Для этого достаточно ввести ИНН. Предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления др. С полным перечнем условий для получения субсидии можно ознакомиться на сайте ФНС России,  информирует пресс-служба регионального УФНС.

 

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Опубликовано 25 мая 2020 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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