Предприятия Ростеха внедрят разработку студента ОГАУ Антона Фролова

10 апреля в рамках Всероссийской недели охраны труда открылся молодежный форум «Поколение безопасного труда».

Победителем всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее решение молодого специалиста в области здоровья и безопасности» стал студент Орловского государственного аграрного университета Антон Фролов, который представил проект мультимедийной системы предоперационного контроля – СПЭК (Версия 1.0). Программа уже внедряется в нескольких компаниях Орловской области и в дальнейшем станет пилотным проектом на предприятиях Ростеха.

Проект победителя конкурса является оконным приложением, позволяющим не только пройти контроль знаний в области промышленной безопасности и охраны труда, но и дополнительно получить необходимую информацию в случае неправильного ответа. Уникальность концепции заключается в создании инновационной модели управления безопасностью труда посредством использования оригинальной мультимедийной системы предоперационного экспресс-контроля, позволяющей при помощи видеороликов корректировать обучение работников предприятий независимо от места выполнения производственных работ.

Программой также предусмотрено использование формата видео-обучения на удаленных участках, которое позволяет руководителю дистанционно общаться со слушателем в режиме онлайн. В ней специалист по охране труда может на протяжении всего процесса обучения отслеживать результаты работников.

Награду победителю вручил управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации Ростех Виктор Кирьянов.

Ростех уже заинтересован в проекте СПЭК Антона Фролова. Представители Госкорпорации обещают изучить разработку орловского студента с целью возможного внедрения мультимедийной системы в качестве пилотного проекта на предприятиях Ростеха, сообщает пресс-служба госкорпорации.

 

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Опубликовано 12 Апр 2018 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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