ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО ОБЛСОВЕТА МУЗАЛЕВСКИЙ ПЫТАЛСЯ «УБИТЬ ДВОЙНИКА»?

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

Издание FLB.RU опубликовало материал, в котором рассказывается о том, что кандидат в депутаты Орловского горсовета Андрей Верижников обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности… спикера Орловского облсовета, секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Орловской области Леонида Музалевского. Что послужило причиной такого – прямо скажем, неординарного – события, читайте в материале наших коллег с FLB.RU, который «Орловская среда» публикует с небольшими сокращениями.

«В Орле всё ближе выборы в Орловский городской Совет народных депутатов, которые, как и предполагали многие, сопровождаются не просто скандалами, а самыми серьёзными нарушениями действующего законодательства.

В рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская Среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» 29 июля был опубликован материал «Грехопадение Ольги Чижминой».http://orelsreda.ru/grehopadenie-olgi-chizhminoj/

В нём рассказывалось о том, как начальница управления организационной, кадровой работы и противодействия коррупции аппарата Орловского областного Совета народных депутатов Ольга Валерьевна Чижмина была поймана с поличным (фото и видео опубликованы) в тот момент, когда в здании администрации Железнодорожного района г. Орла проводила совещание с чиновниками и занималась агитацией в пользу одного из кандидатов от «Единой России» и распространением его агитационных материалов. Сейчас по этому факту орловская полиция проводит проверку. https://newsorel.ru/fn_587154.html

Прошёл месяц. Никакой информации о результатах проверки действий Ольги Чижминой не озвучивалось. Молчал и председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Семёнович Музалевский. Его молчание относительно действий подчинённой по поводу возможного нарушения требований не только статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но и статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», которая носит название «Запреты, связанные с гражданской службой», было труднообъяснимым.

Не ждали! Ольга Чижмина, пойманная с поличным. Фото Дмитрия Краюхина

Но в конце августа молчание главного единоросса и спикера регионального законодательного органа стало абсолютно понятным: ему теперь не до Ольги Чижминой, поскольку в отношении него в МВД, СКР и прокуратуру поступили заявления о преступлении, в которых говорится о покушении на воспрепятствование осуществлению избирательных прав одного из кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов.

В настоящее время в распоряжении FLB.RU имеется комплекс документов и аудиозаписей, которые, как нам представляется, могут свидетельствовать о том, что председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Семёнович Музалевский, обещая личное общее покровительство и иные блага, склонял зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского городского Совета снять свою кандидатуру с целью облегчить участие в выборах кандидату от партии «Единая Россия».

«ПРОСТО ТУТ УШИ… ПОЧИТАЙ ВОТ ЭТО… ПОВЕРЬ, ЭТО В ОБОЮДНЫХ ИНТЕРЕСАХ»

В Орловской области предвыборные технологии используются самые традиционные: административный ресурс, уничтожение агитационных материалов конкурентов, а также такой метод политической борьбы, как использование кандидатов-однофамильцев, призванных запутать избирателей и оттянуть голоса у политического противника. Так, журналисты «Вечернего Орла» насчитали минимум семь пар кандидатов с одинаковой фамилией и зарегистрированных в одинаковых избирательных округах.

Одной из таких пар стали однофамильцы и тёзки — два Андрея, носящие фамилию Верижников. Один из них — кандидат от партии «Единая Россия» Верижников Андрей Павлович, заместитель генерального директора ООО «ВЕРиС» и действующий депутат горсовета, а второй — самовыдвиженец Верижников Андрей Евгеньевич, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию «Инновационной проектно-строительной компании».

Именно с последним неожиданно решил подружиться лично председатель Орловского областного совета и секретарь Орловской «Единой России» Леонид Семёнович Музалевский.

Стремление войти в контакт с А.Е. Верижниковым материализовалось 30 июля 2020 года. Поскольку он выполняет работы и в Липецкой области, то не был особенно удивлён, когда ему позвонили с телефона с липецким префиксом + 7474….262. Удивился же он, когда ему сообщили, что беспокоят из Липецкого областного совета народных депутатов. Сначала с ним беседовала дама — секретарь, а потом трубку взял мужчина, убедительно попросивший кандидата в депутаты позвонить по телефону +79036370…, принадлежащему председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Леониду Семёновичу (номер действительно принадлежит Музалевскому Л.С. и имеется в распоряжении FLB.RU).

17 августа А.Е. Верижников (далее – В.А.Е) позвонил Л.С. Музалевскому (далее – М.Л.С) и между ними произошёл следующий диалог:

В.А.Е. – Андрей Верижников.

М.Л.С. – А, вы Андрей Верижников?!

В.А.Е. – Да, да, да.

М.Л.С. – А, да, да, есть такой. Ну нам бы встретиться надо было бы. Как у вас, время завтра есть?

В.А.Е. – Я сейчас в отъезде нахожусь, у меня нет времени.

М.Л.С. – Ну, хотелось бы встретиться, поговорить. А когда у вас будет, ориентировочно?

В.А.Е. – Через пару дней я думаю, будет.

М.Л.С. – О! Через пару дней будет вообще изумительно! У меня в среду приезжает тут с Москвы депутат Госдумы, вот четверг, пятница, набери меня, хорошо?

В.А.Е. – Да, хорошо, я понял.

М.Л.С. – Поверь! Это в обоюдных интересах, ладно?

В.А.Е. – Я вас услышал.

М.Л.С. – Все! Спасибо, спасибо, Андрей, спасибо.

Аудиозапись разговора №1 кандидата в депутаты Орловского горсовета А.Е. Верижникова с человеком, «чей голос похож на голос» председателя Областного совета Л.С. Музалевского

Узнать детали: https://flb.ru/6/4270.html

Заманчивая перспектива встретиться и познакомиться с одним из первых лиц региона, тем более «в обоюдных интересах», заинтересовала Андрея Евгеньевича, и 21 августа он еще раз позвонил Леониду Семёновичу (аудиозапись как первого, так и других разговоров имеются в распоряжении FLB.RU).

На этот раз беседа была более конкретной.

В.А.Е. – Здравствуйте, Леонид Семенович, это Верижников Андрей.

М.Л.С. – Да, Андрей, приветствую!

В.А.Е. — Мы с вами на неделе созванивались.

М.Л.С. — Просто сейчас уехал. Алё, алё!

В.А.Е. — Мы с вами на неделе созванивались, вы меня просили перезвонить по поводу встречи.

М.Л.С. — Скажи, пожалуйста, а завтра есть ли возможность встретиться?

В.А.Е. — Я завтра утром буду в Орле и буду не занят.

М.Л.С. – Отлично! Давай часиков в 11 увидимся, хорошо?

В.А.Е. – Где?

М.Л.С. – Пу-бу-бу… где, где, где… Ну где-нибудь в центре, вот, ну можно кафе, не знаю, как… а, а, «Миндаль», ну прям где гостиница «Россия».

В.А.Е. — Да, хорошо.

М.Л.С. – Все, договорились, увидимся, там, ага, часиков в 11.

В.А.Е. – Все, до свидания, предварительно созвонимся, да?

М.Л.С. – Да! Да, договорились, спасибо.

Аудиозапись №2

Узнать детали: https://flb.ru/6/4270.html

Удивительно, конечно, что председатель регионального парламента назначает встречу незнакомому человеку хоть и рядом со зданием областной администрации, но всё же на улице. Не в своём кабинете, не в переговорной комнате, а прямо на воздухе. Штирлиц любил кафе «Элефант», спикер орловского облсовета — находящееся на открытой площадке кафе «Миндаль». Из дальнейших материалов становится понятно, что Леонид Музалевский сегодня не доверяет абсолютно никому, даже своим ближайшим сотрудникам. И боится, что его слова будут зафиксированы, даже говорит при встрече про имеющиеся «уши». И это вполне естественно – ведь речь пойдет об убийстве, точнее, о покушении на убийство.

Кафе «Миндаль». Здесь состоялась конспиративная встреча

Не нужно пугаться: в данном случае мы говорим о том, что политтехнологи, занимающиеся выборами, называют словосочетанием «убить двойника». «Убить двойника» своего соратника-однопартийца Андрея Павловича Верижникова, то есть обеспечить его неучастие в выборах, Леонид Семёнович Музалевский решил лично, обещая покровительство и даже поддержку «двойнику» в других регионах, в частности, в Липецкой области, причём на уровне губернатора и председателя областного совета. И всё это он был готов сделать для обычного орловского электромонтажника!

22 августа в 11.30 (в 10.25 Музалевский сам позвонил А.Е. Верижникову и на полчаса перенёс встречу) две высокие договаривающиеся стороны – рядовой представитель технической интеллигенции Андрей Евгеньевич Верижников и глава законодательной ветви власти Орловской области и местного отделения «Единой России» Леонид Семёнович Музалевский – встретились лицом к лицу на улице у кафе «Миндаль». Вот стенограмма их разговора:

М.Л.С. – Андрей?

В.А.Е. – Здравствуйте.

М.Л.С. – Как настроение? Как обстановка? Скажи, а кто тебе дал мой телефон?

В.А.Е. — Мне позвонили из города Липецка и оставили…

М.Л.С. – Понятно, скажи, ты в Липецке работаешь? Или что там?

В.А.Е. — Да, работаю, ну работаю…

М.Л.С. – Скажи, тебе нужна поддержка по Липецкой области и любую поддержку, и все, что нужно, можно?

В.А.Е. — Мне нужно подумать.

М.Л.С. – Вот и подумай, потому что там и губернатор, и председатель заксобрания… Я не хочу много говорить, просто уши, почитай вот это.

Далее цитируем выдержку из письменных объяснений Андрея Верижникова, приложенных к заявлению о преступлении: «Во время беседы Музалевский Л.С. открыл обычную канцелярскую папку, которая у него была с собой перед встречей, и попросил меня посмотреть. Внутри папки лежал один лист бумаги с надписью: «сколько нужно, чтобы снять кандидатуру и любая помощь». Затем разговор продолжился.

М.Л.С. – Подумай, если что, нужна поддержка… Тут люди играются в политику, потом им будет дана определенная (оценка) деятельности. Конечно, это право каждого, но я же прекрасно понимаю, как ты выдвинулся. У меня есть просьба, поддержать дальше, моя поддержка, моя дружба, я человек слова и никогда я своими словами нигде не кидался, что по Орлу, что по Липецку, да и по другим регионам. Подумай, пожалуйста.

В.А.Е. – Я могу подумать в течение дня?

М.Л.С. – Да. Смотри, ты молодой, у тебя должны быть в жизни перспективы, в том числе и по Орлу. Ты живешь сам себе здесь? Живешь здесь. Давай, мы готовы по работе и по бизнесу посмотреть и поддержать и так поддержать… Смотри, мне Сретенский Павел там поговорил. Подумай, понимаешь, тебя кто-то попросил, я понимаю.

В.А.Е. – Нет.

М.Л.С. – Не надо, Андрюш, я вообще не хотел бы эту тему и политики касаться, это ни к чему, в жизни есть много других интересов, как работа, как друзья.

В.А.Е. – Вы большой человек, давно в политике.

М.Л.С. – Да, как семья, родственники, лучше уйти от политических разговоров, они не нужны, а есть, повторяю, в жизни движение вперед. Тем, кто, честно сказать, готов бежать, помогать в этой жизни, вперед. Подумай.

Аудиозапись беседы А.Е. Верижникова и Л.С. Музалевского у гостиницы «Русь» № 3

Узнать детали: https://flb.ru/6/4270.html

Предложения «поддержки», «дружбы», «помощи» «по работе и по бизнесу», клятвенные заверения в том, что он (Музалевский) своими словами нигде не кидался, что он «человек слова», Андрея Евгеньевича Верижникова не убедили. Возможно, потому, что он как житель Орловской области знал, что Леонида Семёновича в СМИ частенько именуют «двуликим», что жители региона собрали и отправили в Администрацию Президента России более 27 000 заверенных подписей под петицией за его отставку, что доверять его обещаниям, скорее всего, не стоит… Так или иначе, но на следующий день А.Е. Верижников написал заявления с просьбой провести проверку по изложенным им сведениям и привлечь Музалевского к уголовной ответственности в Следственный комитет России на имя Александра Бастрыкина и в СУ СК России по Орловской области, в МВД России на имя В.А. Колокольцева и в прокуратуру Орловской области. К ним были приложены его объяснения и стенограммы телефонных разговоров.

Фрагмент из объяснения А.Е. Верижникова

Первым отреагировал бывший начальник УМВД по Орловской области, а ныне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, из центрального аппарата которого заявление было передано в УМВД России по Орловской области. Уже 27 августа А.Е. Верижникову пришёл ответ за подписью начальника УМВД по Орловской области генерал-майора полиции Ю.Н. Савенкова. «Ваше обращение от 26.08.2020, поступившее в адрес УМВД России по Орловской области из Центрального аппарата МВД РФ, рассмотрено. Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно в соответствии с пунктом 69 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. No 707, зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 27.08.2020 No 1496. Дальнейшее рассмотрение Вашего сообщения регламентируется нормами Уголовно­-процессуального кодекса Российской Федерации или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О результатах Вам будет сообщено дополнительно».

Это — первая и чисто формальная официальная реакция на зарегистрированное сообщение о преступлении. Правда, насколько нам известно, несмотря на достаточно длительное время, прошедшее с момента подачи заявлений, А.Е. Верижникова ни в одно правоохранительное ведомство пока не приглашали. Кстати, для более полной картины, которую, несомненно, выяснят сотрудники полиции, надзорного ведомства и следствия, мы прилагаем к публикации и объяснение кандидата в депутаты, составленное и подписанное им лично (аудиозаписи телефонных разговоров с Л.С. Музалевским, а также его беседы с Верижниковым с обещанием покровительства и «дружбы» имеются в распоряжении FLB.RU). Что же касается проверки, то факты общения Музалевского с кандидатом в депутаты горсовета А.Е. Верижниковым подтвердить легче лёгкого. Есть не только записи телефонных и иных разговоров, но и биллинг, в людном месте у гостиницы «Русь» наверняка были свидетели, да и у оперативников, как мы предполагаем, уже вполне достаточно своей информации об этой встрече.

Руководство «Единой России» в очередной раз может сообщить орловчанам, что виновность человека определяет только суд, поэтому оргвыводов в отношении Леонида Семёновича Музалевского делать никто не будет. А возможно, и нет — уж слишком глубоко завяз спикер в своих предвыборных политических игрищах…»

Алексей Богомолов,

заместитель главного редактора FLB.RU

по работе с правоохранительными органами

Источник: https://flb.ru/6/4270.html

От редакции «Орловской среды»:

Во вторник утром в ряде орловских электронных СМИ был опубликован комментарий Леонида Музалевского, который сам сообщил журналистам, что кандидат Андрей Верижников обратился в правоохранительные органы с заявлением с просьбой привлечь Музалевского к уголовной ответственности. Как сообщил Музалевский, он действительно встречался с Верижниковым, причем по просьбе последнего. Также спикер утверждает, что никаких предложений снять кандидатуру А.Е. Верижникова с выборов с его стороны, разумеется, не поступало. Цитируем: «Некий А.Е. Верижников, «двойник» кандидата от «Единой России», обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что, якобы, я пытался отговорить его от участия в выборах в Орловский городской Совет народных депутатов.

Наша встреча действительно состоялась – по его просьбе. Не исключаю, что он хотел получить какие-то обещания или предложения, связанные с его работой или другими аспектами жизни. Каждый человек может питать определенные надежды, это его право. Но недопустимо опускаться до клеветы и ложных обвинений. Оценку этой провокации дадут правоохранительные органы» (https://vechor.ru/politika/leonid-muzalevskij-otsenku-etoj-provokatsii-dadut-pravookhranitelnye-organy).

Как заявления Музалевского соотносятся с содержанием телефонных разговоров и личной беседы спикера с Верижниковым, зафиксированных на аудиозаписях, предоставляем решить читателям. Что же касается «клеветы и ложных обвинений», то, как указал Андрей Верижников в своем объяснении, он готов подтвердить свои слова, пройдя проверку на детекторе лжи. Полагаем. что было бы справедливо, если бы такую же проверку в ходе разбирательства прошел и спикер облсовета Леонид Музалевский. Но что-то подсказывает нам, что от тестирования на полиграфе господин Музалевский откажется. И, кстати, уже не в первый раз…