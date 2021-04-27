Председателем избирательной комиссии Орловской области стала Лилия Пиняева

Вчера Лилию Пиняеву с новым назначением поздравил губернатор области Андрей Клычков в ходе рабочей встречи.

Клычков выразил уверенность, что Пиняева полностью оправдает возложенное на нее доверие.

Напомним, до назначения на должность главы облизбиркома Лилия Пиняева занимала должность врио главы администрации Орловского района; ранее — была начальником правового управления и финобеспечения райадминистрации, главой которой был нынешний мэр Орла Юрий Парахин.