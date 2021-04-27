27 апреля 2021



Председателем избирательной комиссии Орловской области стала Лилия Пиняева

Вчера Лилию Пиняеву с новым назначением поздравил губернатор области Андрей Клычков в ходе рабочей встречи.

Клычков выразил уверенность, что Пиняева полностью оправдает возложенное на нее доверие.

Напомним, до назначения на должность главы облизбиркома Лилия Пиняева занимала должность врио главы администрации Орловского района; ранее — была начальником правового управления и финобеспечения райадминистрации, главой которой был нынешний мэр Орла Юрий Парахин.

 

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Опубликовано 27 Апр 2021 в 10:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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