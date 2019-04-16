Председателем Орловского областного суда назначена Елена Суворова. Указ подписал Путин

Указом Президента Российской Федерации от 15.04.2019 № 171 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» Елена Николаевна Суворова назначена председателем Орловского областного суда на 6-летний срок полномочий. До этого момента приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева от 28 сентября 2018 г. № 776/кд «Об осуществлении полномочий председателя суда» на заместителя председателя Орловского областного суда Е.Н. Суворову было возложено осуществление полномочий председателя Орловского областного суда.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, Елена Николаевна Суворова окончила Саратовский юридический институт. В 1992 г. поступила на работу в Энгельсский городской народный суд консультантом. С августа 1992 г. по март 1993 г. Елена Николаевна исполняла обязанности народного судьи этого же суда, с марта 1993 г. по декабрь 2004 г. работала судьей Энгельсского городского суда Саратовской области, с декабря 2004 г. по декабрь 2013 г. — судья Саратовского областного суда. С 2010 г. по 2013 г. Е.Н. Суворова была председателем квалификационной коллегии судей Саратовской области. Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2013 г. № 913 назначена заместителем председателя Орловского областного суда. В 2017 г. избрана председателем совета судей Орловской области. Имеет первый квалификационный класс судьи.